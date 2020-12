La jefa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Susana Silva, reveló que el túnel hallado cerca al penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, tuvo dos etapas de construcción. Como se recuerda, según las investigaciones, la primera se enfocaba a facilitar la fuga de dos internos: el serbio Zoran Jaksic y el mexicano Jorge Javier Medina.

En declaraciones a “TV Perú”, la funcionaria aclaró que fueron indagaciones de inteligencia por parte del personal del INPE lo que alertó a la Policía Nacional sobre una intención de vulnerar la seguridad del citado penal por parte de los reos. En esa línea, explicó que existen algunos internos, cuyas identidades se protegen, que apoyaron con revelar una eventual fuga.

Silva indicó que tras conocer esta información se dio cuenta de esto a la Policía Nacional en febrero del año pasado. Esto para que procediera con identificar qué tipo de acciones se venían tomando en exteriores del centro penitenciario, que pretendía conseguir la liberación irregular de los presos del penal Castro Castro.

Construcción del túnel se retomó pese a retiro de financiamiento y traslado de narcotraficantes

“Esta información la manejamos porque fueron facilitadas por el mismo INPE. El 14 de febrero de 2019 sobre un trabajo de inteligencia, se dio lugar a que se elabore una nota información y en donde reporta actividades sospechosas en las inmediaciones del penal, y dio cuenta había algunos internos que ya estaban, digamos, reportando sobre la base de colaboración, situaciones de vulneración de la seguridad del penal”, señaló.

“Esta nota de inteligencia fue remitida en febrero a la PNP para efectos de que extramuros se haga una investigación para que se conozca la ubicación -en ese entonces- sobre el supuesto túnel y reportar los responsables. Intramuros [al interior del penal] se tomaron las medidas a pesar de que no había en ese momento toda certeza porque no se había ubicado aún este túnel extramuros. Sin embargo, el INPE se tomó medidas y los internos [serbio y mexicano] fueron trasladados a Ancón I”, agregó la jefa del INPE.

Sin brindar más detalles, Susana Silva, explicó que pese a ejecutar el traslado de Zoran Jaksic y Jorge Javier Medina al centro penitenciario de Ancón, y al no contar con el financiamiento de los involucrados en la construcción, se reportó que se retomaron los trabajos de la construcción del túnel, por lo que la Policía Nacional reforzó el trabajo de investigación para dar con la ubicación de la excavación subterránea.

“Seguramente con estos traslados se dificultó el financiamiento vinculadas a estas acciones que tenían como objeto una fuga del penal. Desde esa fecha el INPE ya manejaba esa información. Ya en el mes de noviembre se intensificó la búsqueda porque se tenía conocimiento que se estaba retomando la construcción de este túnel”, precisó.

De otro lado, la titular del INPE informó que se viene realizando estudios de suelos que son “sofisticados” para verificar si existe alguna afectación a la seguridad del establecimiento penitenciario por la construcción de este túnel cerca al penal Castro Castro.

“La existencia de este túnel, hasta lo que se ha podido advertir, no llega al establecimiento penitenciario, sin embargo, no solo nos quedamos con esa constatación física, sino que con equipos especializados, escanearon el suelo para garantizar que la infraestructura del centro penitenciario se encuentre incólume”, dijo.

No descartan participación de personal del INPE

Silva también sostuvo que hasta la fecha la investigación no reporta la participación de personal del centro penitenciario, pero señaló que aún no pueden descartar esta acción porque continúan las indagaciones de la Policía Nacional y el Ministerio Público.

“No, no se tiene ninguna información con respecto al personal penitenciario que han estado participando, sin embargo, no lo podemos descartar como no descartamos que haya habido otro tipo de servidores públicos que extramuros pudieran también facilitar la construcción de este túnel. En ese momento estamos en investigaciones para determinar por dónde venía el financiamiento”, citó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Penal Castro Castro: Así es el túnel en el que se iban a fugar narcotraficantes extranjeros