El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, sostuvo este miércoles que se no concretó ninguna fuga de reos tras conocerse que el túnel hallado cerca del penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, habría sido construido sobre la base de otro ya existente.

Vale recordar que la jefa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Susana Silva, detalló que se trataría de un túnel detectado en 2018 y que, en ese año, se procedió a “destruirlo y tapiarlo” con apoyo de la Policía Nacional.

En diálogo con Canal N, el titular del sector señaló que solicitará el reporte al INPE y a la Policía Nacional respecto a las investigaciones. Además, adelantó que solicitará el reforzamiento de las medidas de seguridad en los penales donde permanecen internos vinculados a organizaciones criminales.

“En principio la información que tenemos es que esto no llegó a concretarse (la fuga), efectivamente había un túnel de 180 metros, ya avanzado, pero que faltaba un tramo que podría haber llegado al penal, pero no llegó. No hubo ninguna fuga. Esto hay que reiterarlo y las investigaciones determinarán quienes han participado en esta construcción de este túnel. Este es un plan que involucra a personal técnico”, señaló.

“Pediremos reportes al INPE y a la Policía para estar alertas. Esto [construcción del túnel] constata que existen redes criminales dispuestas a todo para vulnerar la seguridad de los penales. Trasmitiré al INPE el tema de reforzar la seguridad de los centros penitenciarios para que se tomen las medias del caso”, agregó Vega.

Asimismo, detalló las penas que cumplirían los implicados en la construcción del túnel cercal al penal Castro Castro. “Esto es un delito penal como favorecimiento a la fuga que tiene previstas penas entre 2 y 4 años, y si es que hubiera funcionarios públicos involucrados en estos hechos la pena podría llegar hasta los 8 años”, dijo.

“Quiero felicitar a la Policía Nacional porque ha sido un trabajo coordinado y han tenido el seguimiento oportuno. En el penal se están tomando las medidas preventivas, para saber quiénes estarían involucrados. Está claro que esto tenía que favorecer a internos vinculados al narcotráfico. No quiero adelantar opinión porque serán las investigaciones las que deben determinar si hubo algún nivel de colaboración [por parte de funcionarios públicos]”, añadió el ministro de Justicia.

