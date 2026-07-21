Internos del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho (penal de Lurigancho) participaron en el tradicional concurso de escoltas organizado con motivo del 205.° aniversario de la Independencia del Perú (Fiestas Patrias), con el objetivo de fortalecer la identidad nacional, el civismo y los valores como parte del tratamiento penitenciario.
TE PUEDE INTERESAR
- Perú registra 477 sismos en lo que va del 2026 y 21 superaron la magnitud 5: Las regiones con más temblores este año
- Madre de menor muerto por disparo de policía en Huacho: “Yo quiero justicia”
- Ola de calor en costa y sierra: Senamhi advierte temperaturas de hasta 36 °C entre el 21 y 23 de julio
- Gobierno declara en emergencia cinco distritos de Junín por 60 días tras sismo de magnitud 5.1
- Temblor en Junín: Chupaca sigue con réplicas y registra sismo de 3.5 grados esta madrugada
Seguir temas