Internos del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho (penal de Lurigancho) participaron en el tradicional concurso de escoltas organizado con motivo del 205.° aniversario de la Independencia del Perú (Fiestas Patrias), con el objetivo de fortalecer la identidad nacional, el civismo y los valores como parte del tratamiento penitenciario.

En la actividad participaron 18 pabellones, obteniendo el primer lugar fue obtenido por el pabellón 6; el segundo puesto correspondió al pabellón 18 y el tercero al pabellón 11.

La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por dos efectivos de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) de la Policía Nacional del Perú y un técnico del INPE.

Héroes nacionales y artistas criollos

En el marco de la jornada cívica, los internos dieron vida a héroes nacionales como Miguel Grau y José Olaya, y celebraron la cultura peruana al personificar a reconocidos artistas criollos. La actividad culminó con una sobresaliente exhibición de la campeona de marinera norteña, Karen López Sovero.

La ceremonia contó con la presencia del director de la Oficina Regional Lima del INPE, Óscar Vera Lazo, funcionarios de la institución y familiares de los integrantes de las 18 escoltas.

Con este tipo de iniciativas, el INPE promueve la formación en valores, la disciplina y el sentido de pertenencia nacional, generando espacios que favorecen la resocialización de las personas privadas de libertad y fortalecen la convivencia, el respeto por los símbolos patrios y la integración cultural entre la población penitenciaria.

Cabe señalar que el penal de Lurigancho dirigido por Domingo Castillo Ruiz, alberga a 9,767 personas privadas de libertad, de las cuales 1,276 son de nacionalidad extranjera.