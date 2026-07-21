Por Redacción EC

Internos del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho (penal de Lurigancho) participaron en el tradicional concurso de escoltas organizado con motivo del 205.° aniversario de la Independencia del Perú (Fiestas Patrias), con el objetivo de fortalecer la identidad nacional, el civismo y los valores como parte del tratamiento penitenciario.

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