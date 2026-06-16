En víspera del Día del Padre, los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) encontraron en la tecnología, una manera de sentir nuevamente cerca a quienes más aman. Gracias a las herramientas digitales que aprendieron a utilizar en Yuyaq Casa del Pensionista, actualmente pueden revivir esos abrazos con la Inteligencia Artificial y usar las videollamadas para conversar con sus hijos que viven lejos.

La ONP, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, resaltó la acogida de dichos talleres de alfabetización digital que contaron con la participación de 1643 adultos mayores en el 2025, quienes aprendieron sobre computación y uso de celulares inteligentes. De esta manera, la entidad fortalece los vínculos familiares e impulsa la autonomía de los pensionistas, quienes ahora podrán desenvolverse mejor en un mundo cada vez más conectado.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando los participantes aprendieron a utilizar las herramientas de inteligencia artificial para recrear imágenes junto a familiares ausentes. Al verse nuevamente abrazando a sus padres, esposos o seres queridos que ya no están físicamente con ellos, las emociones afloraron de inmediato, como en Don Máximo Guadalupe quien logró una foto familiar conmovedora. Sonrisas, silencios y lágrimas se mezclaron en una experiencia que les permitió reencontrarse, como a José Vasquez, aunque fuera por unos instantes, con recuerdos profundamente significativos al lado de su progenitor.

Es el caso de Lydia Huarcaya (74). Para ella, lo aprendido no termina en el aula. Al regresar a casa comparte cada nuevo conocimiento con su padre de 93 años, también pensionista y exprofesor. Hoy los roles se han invertido: es ella quien le enseña a aprovechar las ventajas del mundo digital. Una forma de devolver, con cariño y gratitud, todo lo que recibió de él durante años.

María San Miguel (75) encontró en su celular una herramienta de tranquilidad, ahora puede monitorear las cámaras de seguridad de su vivienda desde cualquier lugar, sintiéndose más protegida y segura.

Para César Camminati (89), la alfabetización digital significó acortar miles de kilómetros. Hoy mantiene videollamadas frecuentes con su hijo que reside en el extranjero. Cada conversación se ha convertido en un momento invaluable que fortalece sus lazos familiares y le permite sentirse más cerca de él, pese a la distancia.

Asimismo, Gloria (72) y José (76) han encontrado en la tecnología una herramienta para fortalecer su independencia e impulsar sus emprendimientos. Con sus celulares toman mejores fotografías, utilizan aplicativos y aprovechan nuevos recursos que les permiten desenvolverse con mayor confianza.

Son historias diferentes, pero con un mismo resultado: más autonomía, más seguridad, más confianza y una conexión más cercana con quienes forman parte de sus vidas.

“La experiencia de la Casa Yuyaq demuestra que la alfabetización digital no consiste únicamente en aprender a usar un teléfono inteligente o una computadora. Significa reducir brechas, fortalecer la autoestima, mejorar la calidad de vida y demostrar que nunca es tarde para seguir aprendiendo”, afirmó Gastón Remy, jefe de la ONP.