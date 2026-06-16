Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Adultos mayores de la casa Yuyaq fueron capacitados en inteligencia artificial y alfabetización digital logrando crear imágenes con sus padres ausentes. (Foto: ONP)
Adultos mayores de la casa Yuyaq fueron capacitados en inteligencia artificial y alfabetización digital logrando crear imágenes con sus padres ausentes. (Foto: ONP)
/ aios
Por

En víspera del Día del Padre, los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) encontraron en la tecnología, una manera de sentir nuevamente cerca a quienes más aman. Gracias a las herramientas digitales que aprendieron a utilizar en Yuyaq Casa del Pensionista, actualmente pueden revivir esos abrazos con la Inteligencia Artificial y usar las videollamadas para conversar con sus hijos que viven lejos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: