La conductora de Buenos Días Perú Pamela Acosta denunció que el pasado jueves 20 de abril, fue impedida de ingresar a la sala de embarque del aeropuerto Jorge Chávez, a fin de abordar su vuelo, ya que su pasaporte no era reconocido por los controles electrónicos del área de Migraciones. A través de un video publicado en sus redes sociales la periodista contó los instantes de incomodidad y angustia que tuvo que pasar minutos antes de que partiera su avión.

“Estaba a punto de tomar un avión y mi pasaporte no se leía en Migraciones. Me hacen pasar por las puertas automáticas, pero no se reconocía el pasaporte. Luego me dijeron que pase por el counter, pero ocurría lo mismo. Me llevaron a una oficina y me explicaron que mi pasaporte, tramitado en noviembre, pertenecía un lote que le faltaba una verificación”, narró la conductora de televisión a El Comercio.

Según le indicaron en el aeropuerto, Acosta debía regresar a la sede de Migraciones para que le hicieran la última verificación a su pasaporte, sin embargo, ella asegura que esto no le fue informado cuando llevó a cabo el trámite y recojo del documento.

Esto me pasó en @MigracionesPe

del Aeropuerto, a una hora de abordar un avión. Resulta que mi pasaporte, tramitado en noviembre, era de un lote sin verificación. Tuve que pagar por otro que hicieron de emergencia. No soy la única. https://t.co/5hVNy1gss9 — Pamela Acosta (@piacostar) April 20, 2023

Asimismo, comentó que personal de Migraciones del terminal aéreo tuvo que tramitarle un nuevo pasaporte y que no le quedó de otra que volver a pagar los S/98,60 por derecho a expedición del documento.

“Nadie me informó de este tema. A una hora de mi vuelo me han tenido que tramitar otro pasaporte desde cero y, por ende, he tenido que pagar nuevamente el costo del documento. Me tomaron foto, huellas y tuve que esperar 40 minutos para la emisión del pasaporte”, señaló la periodista.

Agregó que personal de Migraciones se quedó con el pasaporte anterior y le brindó algunos datos para que le puedan devolver la tasa del documento. “Vamos a ver si realmente va a funcionar”, expresó la periodista.

Con el nuevo pasaporte, Acosta pudo pasar los controles respectivos y abordar finalmente su avión, pocos minutos antes de que este partiera.

No sería la única perjudicada

Pamela sostuvo que no ha sido la única persona que ha tenido este problema con su pasaporte. Tras su testimonio vía redes sociales, muchos usuarios le dieron la razón y señalaron haber pasado por lo mismo.

“Cuando hice mi denuncia en TikTok varias personas comentaron que también les había ocurrido. En el aeropuerto había una señorita antes que yo que también esperaba su trámite”, dijo.

La mujer de prensa pidió a Migraciones que realice las verificaciones del caso, pues expresó que “es una pena y da mucha rabia que una se tenga que enterar de estas cosas cuando está a punto de subirse a un avión”.

La periodista resaltó la falta de comunicación por parte de la entidad durante el trámite inicial de su pasaporte, en noviembre pasado, al no informarle que tenía que regresar para una última verificación.

Por otro lado, la congresista Norma Yarrow envió un oficio dirigido al superintendente de Migraciones, Armando García, donde le pide remitir un informe que contenga las acciones realizadas por esta institución a fin de garantizar que los pasaportes tramitados no tengan fallas y cuenten con el control de calidad respectivo. Esto, a raíz, de la denuncia pública hecha por la conductora Pamela Acosta.

Migraciones explica lo sucedido

Ante lo ocurrido, la Superintendencia Nacional de Migraciones indicó que el problema se debe a que los pasaportes tramitados en noviembre y diciembre del 2022, durante la anterior gestión, no fueron sometidos al proceso de verificación correspondiente.

“Esta gestión ha identificado que, durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado, ha habido algunos pasaportes que personal que ya no trabaja en Migraciones no culminó de someterlos a procesos de verificación”, explicó Cynthia Otani, directora de Operaciones de Migraciones.

Añadió que se desconoce si hay más usuarios cuyos pasaportes carecen de esta verificación de calidad. Es decir, la única forma de que las personas conozcan si su pasaporte presenta este inconveniente es dentro del aeropuerto Jorge Chávez.

“Esto es una situación que hemos heredado de la gestión anterior. La solución inmediata frente a este problema es la emisión de una nueva libreta de pasaporte en el acto. Nosotros estamos trabajando para que el usuario no se vea perjudicado en tener que generar un doble pago. Nos vamos a encargar de hacerle el reembolso respectivo (a Pamela Acosta) en la brevedad posible”, dijo Otani.