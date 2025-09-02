Hernán Medrano Marin
Hernán Medrano Marin

Escucha la noticia

00:0000:00
Permisos y licencias ‘bajo la mesa’: la historia de los negocios turbios de la regidora de Barranco y su novio
Resumen de la noticia por IA
Permisos y licencias ‘bajo la mesa’: la historia de los negocios turbios de la regidora de Barranco y su novio

Permisos y licencias ‘bajo la mesa’: la historia de los negocios turbios de la regidora de Barranco y su novio

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El amor y la casa no era lo único que compartían, sino también el dinero de los emprendedores de Barranco. De acuerdo con las investigaciones, la regidora municipal Fiorella Muñoz Zevallos y su pareja Bruno Padilla Solórzano negociaban la entrega de licencias de funcionamiento y permisos de Defensa Civil a cambio de unos miles de soles. Por esta razón, la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional detuvo a la funcionaria pública este lunes, casi una semana después de haber intervenido a su novio en pleno ‘cobro’ a un empresario.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC