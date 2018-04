La perturbadora confesión de Jack Mifflin durante pedido de prisión preventiva

Luego de negarlo varias veces ante cámaras, Jack Mifflin Díaz confesó haber asesinado a su padre, Samuel Mifflin Espinoza y a la pareja de este, Irma Peralta Vásquez. Fue durante la audiencia en donde el Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva para él, su madre Isabelle Graciela Díaz Salcedo y Melanio Briceño Panduro, suboficial cómplice del crimen perpetrado en Comas.

“Yo me hago responsable de todo acto, a raíz de todo esto yo tengo muchos traumas, muchas cosas que mi padre hizo hacia mí, ya que él ha sido un prontuariado delincuente y de muy pequeño siempre me ha maltratado y ha maltratado a mi madre, y estas personas que están aquí presentes no tienen nada que ver en esta situación, yo me hago responsable de todo esto, yo le pido a usted por favor que me condenen a mí y no a mi familia", dijo Jack Mifflin ante el juez Fabían Guerra Rengifo.

Jack Mifflin se arrodilló en plena audiencia y levantó la voz. Por ello tuvo que ser controlado por los policías.

Isabelle Díaz, quien en una declaración ante la policía se responsabilizó del crimen, durante la audiencia señaló que su hijo fue quien mató a la pareja. "Al inicio yo me declaré culpable porque Jack es mi hijo, pero la verdad es que mi hijo es el culpable. Fue lastimado constantemente por su padre, lo lastimaba luego de la escuela (...), quise culparme para ayudar a mi hijo, ayúdenlo con algún psiquiatra", señaló.

En las próximas horas, los tres implicados serán trasladados a un penal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Jack Mifflin Díaz y su madre son acusados de los delitos de parricidio y homicidio como coautores. Briceño Panduro también afronta los mismos cargos pero en calidad de cómplice primario.

Melanio Briceño Panduro es el suboficial de la Policía que les proporcionó cadenas y un arma de descarga eléctrica.