El Perú fortalecerá sus estrategias de prevención y detección temprana del cáncer de mama, cuello uterino y pulmón mediante una cooperación técnica entre el Ministerio de Salud (Minsa), el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI).
El Perú fortalecerá sus estrategias de prevención y detección temprana del cáncer de mama, cuello uterino y pulmón mediante una cooperación técnica entre el Ministerio de Salud (Minsa), el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI).
Esta articulación busca impulsar la aplicación de nuevas tecnologías, fortalecer las intervenciones preventivas que se desarrollan a nivel nacional y promover investigaciones clínicas y operativas que permitan mejorar la prevención y el control de estas enfermedades en el país.
Una delegación del NCI visitó las instalaciones del INEN, el Centro Materno Infantil de Salud Rímac y el Hospital Nacional Dos de Mayo. Estos recorridos permitieron identificar oportunidades para desarrollar proyectos de investigación e implementar nuevas tecnologías en los próximos meses.
Nuevas tecnologías e investigaciones
El Dr. Víctor Palacios Cabrejos, de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer del Minsa, destacó la importancia de contar con el respaldo y la experiencia del organismo estadounidense para seguir fortaleciendo las políticas nacionales de control del cáncer y acercar servicios preventivos de calidad a más peruanos.
Por su parte, el Dr. Philip Castle, director de la División de Prevención del Cáncer del NCI, señaló que “la colaboración internacional y el intercambio técnico con las autoridades sanitarias del Perú son clave para acelerar la implementación de estrategias efectivas de prevención y detección temprana, salvando más vidas frente al cáncer de mama, cuello uterino y pulmón”.
Ambas instituciones reafirmaron su compromiso de mantener una agenda técnica conjunta que permita impulsar la investigación, incorporar herramientas innovadoras y fortalecer la atención oncológica integral en el país.
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