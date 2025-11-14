Dos jóvenes peruanos de la región Loreto fallecieron en la guerra de Rusia contra Ucrania. Jair Ayachi Sánchez y Frank Luis Pinedo del Campo partieron a Europa el pasado mes y se enlistaron en el ejército en busca de mejores oportunidades, sin embargo, encontraron la muerte.
Ayachi Sánchez, de 21 años, salió del Perú el 21 de setiembre y se unió a una tropa militar en la zona de Zaporiyia. Durante varios días su familia no supo nada, hasta que un amigo se puso en contacto y confirmó que el hombre murió a causa de un bombardeo de drones mientras estaba en un búnker.
Newsletter Buenos días
“Los han atacado los rusos y mi hijo sale último. Cuando quiso salir ya era demasiado tarde”, indicó el padre a América Noticias.
El matinal precisó que serían hasta 25 jóvenes de Loreto que están como soldados en la guerra Rusia-Ucrania y que hasta el momento no hay información de ellos.
Para Pinedo del Campo, de 33 años, y ex integrante de la Marina de Guerra del Perú, el destino fue el mismo. Los familiares y amigos de Frank han solicitado apoyo al Estado peruano y a la comunidad para lograr la repatriación de sus restos y darle el último adiós.
En junio pasado, El Comercio informó que al menos cinco voluntarios peruanos han muerto en batalla y uno se encuentra desaparecido en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Además, según Juan Olivas, agregado para Asuntos Económicos y Comerciales del Perú en Ucrania, antes de la guerra eran 320 peruanos, pero a la fecha son 40 junto a sus familias.
¿Qué se neceista para repatriar un cuerpo desde Ucrania?
El proceso de repatriación de un cadáver desde Ucrania hacia el Perú comprende las siguientes etapas:
- Notificación y certificación de fallecimiento:Las autoridades locales deben ser informadas del deceso. Es necesario obtener el certificado de defunción emitido en Ucrania, donde se indique la causa y fecha de la muerte.
- Formalidades legales:La familia debe comunicarse con la embajada o el consulado peruano en Ucrania para recibir orientación sobre los trámites. También debe designarse una funeraria local que se encargue de la preparación del cuerpo y los documentos correspondientes.
- Balsamación y preparación del cuerpo:Según las normas internacionales, el cuerpo debe ser embalsamado y colocado en un féretro adecuado para el transporte aéreo.
- Obtención de permisos:Se requiere un certificado de no objeción emitido por las autoridades sanitarias ucranianas, que confirme el cumplimiento de los requisitos sanitarios para el traslado.
- Logística de transporte:Debe coordinarse el traslado aéreo con una empresa especializada en repatriaciones.
- Recepción en el Perú:A la llegada, las autoridades peruanas revisarán la documentación y realizarán la inspección correspondiente. Luego, se coordina el traslado final al lugar de sepelio.
- Apoyo y asesoramiento consular:Durante todo el proceso, el consulado peruano brinda acompañamiento y guía a la familia, facilitando la comunicación con las autoridades locales en Ucrania.
TE PUEDE INTERESAR
- Arequipa: conductor dio 0,11grados de alcohol en examen cuantitativo, pero prueba se hizo 6 horas después
- Barrios Altos: menor de 13 años muere dentro de su colegio por presunta negligencia
- Madre de ‘El Monstruo’ cumplirá 36 meses de prisión preventiva tras revocarse su arresto domiciliario
- Huánuco: denuncian que escolares se intoxican tras consumir desayuno del programa Wasi Mikuna
- Accidente en Arequipa: Minsa pone en alerta al SAMU y SIS para eventuales traslados de heridos a Lima
Contenido sugerido
Contenido GEC