Dos jóvenes peruanos de la región Loreto fallecieron en la guerra de Rusia contra Ucrania. Jair Ayachi Sánchez y Frank Luis Pinedo del Campo partieron a Europa el pasado mes y se enlistaron en el ejército en busca de mejores oportunidades, sin embargo, encontraron la muerte.

Ayachi Sánchez, de 21 años, salió del Perú el 21 de setiembre y se unió a una tropa militar en la zona de Zaporiyia. Durante varios días su familia no supo nada, hasta que un amigo se puso en contacto y confirmó que el hombre murió a causa de un bombardeo de drones mientras estaba en un búnker.

“Los han atacado los rusos y mi hijo sale último. Cuando quiso salir ya era demasiado tarde”, indicó el padre a América Noticias.

El matinal precisó que serían hasta 25 jóvenes de Loreto que están como soldados en la guerra Rusia-Ucrania y que hasta el momento no hay información de ellos.

Para Pinedo del Campo, de 33 años, y ex integrante de la Marina de Guerra del Perú, el destino fue el mismo. Los familiares y amigos de Frank han solicitado apoyo al Estado peruano y a la comunidad para lograr la repatriación de sus restos y darle el último adiós.

En junio pasado, El Comercio informó que al menos cinco voluntarios peruanos han muerto en batalla y uno se encuentra desaparecido en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Además, según Juan Olivas, agregado para Asuntos Económicos y Comerciales del Perú en Ucrania, antes de la guerra eran 320 peruanos, pero a la fecha son 40 junto a sus familias.

¿Qué se neceista para repatriar un cuerpo desde Ucrania?

El proceso de repatriación de un cadáver desde Ucrania hacia el Perú comprende las siguientes etapas: