A la fecha los peruanos que radican en el exterior han tramitado 33 mil 728 documentos en 101 consulados, siendo Estados Unidos, España, Italia, Argentina, Japón y Canadá, los países donde existe mayor flujo.

Mediante los poderes consulares se puede realizar diversas actividades como comprar o vender casas, autos o inscribir divorcios, así como generar otros trámites en distintas entidades públicas o privadas de nuestro país.

Como se sabe, los partes consulares de los instrumentos públicos relacionados a otorgamiento de mandatos y poderes (Poder Especial y General) se presentan desde las oficinas consulares mediante la plataforma digital SID Sunarp.

De esta manera se ha reducido hasta en 60 días el tiempo del trámite de otorgamiento de poderes realizado por peruanos en el extranjero; así como evitarle el pago por la legalización de documentos en soporte papel, y por el envío de documentos al Perú, siendo S/26.40 el único pago a nivel de derechos registrales.

LEE MÁS: ONP atiende consultas de migrantes en un día hábil

SID-Sunarp es una herramienta que permite iniciar el procedimiento de inscripción registral mediante la presentación del parte electrónico, con la firma digital del notario o cónsul, según el caso. Además, se refuerza la seguridad jurídica, pues se busca evitar la falsificación de documentos públicos que derivan de trámites realizados en el papel.

Amplían presentación de actos

El superintendente nacional de Sunarp, Manuel Montes Boza, informó también que, desde el pasado 19 de enero, los consulados del Perú en el mundo ya efectúan presentaciones electrónicas al registro de mandatos y poderes de otros actos distintos al otorgamiento de poder, tales como: revocación, ampliación, sustitución y rectificación.

La gestión del servicio de poderes consulares se inició en el 2019 a través de coordinaciones entre la Sunarp y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se concretó con la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional en el 2020.

Posteriormente, a fin de proseguir con los esfuerzos conjuntos, suscriben un nuevo convenio el 2023, y en diciembre del mismo año, mediante Resolución N° 220-2023-SUNARP/SN, se autoriza la presentación electrónica del parte consular de otorgamiento de poder para su inscripción en el Registro de Mandatos y Poderes.

Dicha resolución fue ampliada en el 2024 para todos los actos registrales para su inscripción en los registros jurídicos.