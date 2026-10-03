Por Carlos Gonzales

La situación de los centenares de peruanos que viajaron para supuestamente trabajar en Rusia continúa siendo incierta, según denunciaron sus familiares: no se tiene ningún reporte de ellos, por lo que se encuentran en calidad de desaparecidos y se teme que hayan fallecido en la guerra de dicho país contra Ucrania.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.