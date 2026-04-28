Resumen
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Familiares de ciudadanos peruanos denunciaron que sus parientes fueron estafados para ir a Rusia a trabajar en diversas áreas, sin embargo, terminaron como soldados en la guerra contra Ucrania. Según Percy Salinas, abogado de los familiares de los afectados, al menos diez compatriotas que permanecían en la embajada peruana en Rusia fueron llevados a un departamento por medidas de seguridad.
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