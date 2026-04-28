Resumen

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Las promesas de empleo en construcción y seguridad habrían sido el anzuelo para atraer a los afectados. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
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Familiares de compatriotas peruanos que fueron llevados a Rusia con engaños para luego unirse a la guerra, protestan en los exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Las promesas de empleo en construcción y seguridad habrían sido el anzuelo para atraer a los afectados. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
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    Las promesas de empleo en construcción y seguridad habrían sido el anzuelo para atraer a los afectados. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

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    Las promesas de empleo en construcción y seguridad habrían sido el anzuelo para atraer a los afectados. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

  • La guerra entre Rusia y Ucrania sigue generando impactos que alcanzan incluso a ciudadanos extranjeros. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
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    La guerra entre Rusia y Ucrania sigue generando impactos que alcanzan incluso a ciudadanos extranjeros. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

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    La guerra entre Rusia y Ucrania sigue generando impactos que alcanzan incluso a ciudadanos extranjeros. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

  • Los peruanos son enviados a las líneas de batalla tras apenas tres semanas de adoctrinamiento en campos de preparación militar. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
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    Los peruanos son enviados a las líneas de batalla tras apenas tres semanas de adoctrinamiento en campos de preparación militar. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

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    Los peruanos son enviados a las líneas de batalla tras apenas tres semanas de adoctrinamiento en campos de preparación militar. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

  • Llegan con la promesa de recibir sueldos entre 4 mil a 20 mil dólares. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
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    Llegan con la promesa de recibir sueldos entre 4 mil a 20 mil dólares. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

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    Llegan con la promesa de recibir sueldos entre 4 mil a 20 mil dólares. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

  • Especialistas alertan sobre redes que ofrecen trabajos en el exterior sin garantías ni respaldo legal. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
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    Especialistas alertan sobre redes que ofrecen trabajos en el exterior sin garantías ni respaldo legal. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

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    Especialistas alertan sobre redes que ofrecen trabajos en el exterior sin garantías ni respaldo legal. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

  • El abogado de una de las familias indicó que han pedido la intervención de la Cruz Roja Internacional para facilitar la atención de heridos y la situación de los fallecidos. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
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    El abogado de una de las familias indicó que han pedido la intervención de la Cruz Roja Internacional para facilitar la atención de heridos y la situación de los fallecidos. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

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    El abogado de una de las familias indicó que han pedido la intervención de la Cruz Roja Internacional para facilitar la atención de heridos y la situación de los fallecidos. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

  • Ellos presentaron una denuncia formal ante la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas (DININCRE) de la Policía Nacional del Perú (PNP). Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
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    Ellos presentaron una denuncia formal ante la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas (DININCRE) de la Policía Nacional del Perú (PNP). Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

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    Ellos presentaron una denuncia formal ante la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas (DININCRE) de la Policía Nacional del Perú (PNP). Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

  • Actualmente, hay 8 peruanos fallecidos a la espera de que sus cuerpos sean repatriados. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
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    Actualmente, hay 8 peruanos fallecidos a la espera de que sus cuerpos sean repatriados. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

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    Actualmente, hay 8 peruanos fallecidos a la espera de que sus cuerpos sean repatriados. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

  • Parientes aseguran que muchos perdieron contacto con sus seres queridos tras su traslado al extranjero. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
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    Parientes aseguran que muchos perdieron contacto con sus seres queridos tras su traslado al extranjero. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

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    Parientes aseguran que muchos perdieron contacto con sus seres queridos tras su traslado al extranjero. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

Por Redacción EC

Familiares de ciudadanos peruanos denunciaron que sus parientes fueron estafados para ir a Rusia a trabajar en diversas áreas, sin embargo, terminaron como soldados en la guerra contra Ucrania. Según Percy Salinas, abogado de los familiares de los afectados, al menos diez compatriotas que permanecían en la embajada peruana en Rusia fueron llevados a un departamento por medidas de seguridad.

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