Familiares de ciudadanos peruanos denunciaron que sus parientes fueron estafados para ir a Rusia a trabajar en diversas áreas, sin embargo, terminaron como soldados en la guerra contra Ucrania. Según Percy Salinas, abogado de los familiares de los afectados, al menos diez compatriotas que permanecían en la embajada peruana en Rusia fueron llevados a un departamento por medidas de seguridad.

El defensor precisó en RPP que, además, ya “hay 8 peruanos fallecidos” y cuyos cadáveres se encuentran en la morgue. “Los familiares van a tener solo seis meses para retirarlos o serán llevados a una fosa común o incinerados”, detalló.

Además, cinco peruanos están en hospitales porque Ucrania ha atacado con drones la primera línea de defensa rusa. “Hay un peruano que está gravemente herido y otros con fracturas en los pies. Están solos y reclaman atención”, acotó.

Cabe señalar que aproximadamente 120 familias han perdido contacto con sus parientes.