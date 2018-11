Más de 100 inventores peruanos exponen sus creaciones en Lima Norte

Viendo cómo trabaja su padre, Adamari Macedo, de 11 años, creó un maletín que facilita la labor de los mecánicos. Sebastián Flores (17) ideó, de camino a la universidad, un sistema eléctrico para su longboard que no necesita baterías. A Wendy Polo la idea del dispositivo para reducir el riesgo de infecciones en la colocación de catéteres le surgió durante su trabajo como enfermera.



Ellos son algunos de los participantes de la Expo Patenta 2018, dedicada a inventos y patentes que este año reúne a 140 expositores (entre personas naturales, centros de investigación, universidades y empresas locales) de 15 regiones del país, quienes idearon soluciones novedosas a problemas relacionados con temas de salud, biotecnología, electrónica, transporte, etc.

Ivo Gagliuffi, presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), explica que se busca reconocer el trabajo creativo, acercar a los inventores con patentes a potenciales compradores o socios y estimular la inventiva en el país. “Queremos contagiar a los asistentes sobre el mecanismo de invención. Todos tenemos espíritu innovador o creativo en menor o mayor medida”, enfatiza.

En los últimos seis años, la cantidad de patentes peruanas ha crecido en 220% y el 2017 se cerró con 350 de ellas, asegura.

—Para todos los gustos—

Uno de los stands más visitados es el de Elio Veramendi, creador de Orco, un robot humanoide que tardó tres años en terminarse. “He tenido accidentes, me he cortado, pero lo he terminado todo a mano”, cuenta. Su objetivo es aplicar la robótica en, por ejemplo, el desarrollo de prótesis para discapacitados.

A pocos metros se encuentra Arnaldo Zapata (76), el inventor de mayor edad de la feria, quien creó un sistema de eliminación de arrastres orgánicos en ductos de cocinas industriales. Asegura que los incendios que dañaron casonas de Lima lo motivaron a encontrar una solución. En tanto, el participante más joven, Matías Rivera, de 7 años de edad, inventó un "guante-juguete".

Por su parte, Javier Rodríguez desarrolló una cocina mejorada que no necesita leña, evita el humo y que se puede armar en tres minutos. Su objetivo es instalarlas en las comunidades de San Juan, Nueva Acuracay y Florida, en Loreto, para salvar los 10 árboles que cada familia tala al año para cocinar. “He usado esta cocina un año en el octavo piso de un edificio de 17, en Miraflores, y nadie se quejó del humo”, detalla orgulloso.

De los inventos y diseños exhibidos, 36 corresponden a productos desarrollados por mujeres (12 de forma individual y 24 como integrantes de equipos mixtos). Los participantes proceden de 15 regiones del país: Ancash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Junín, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura, Puno, Tacna, Ucayali y Lima.

La feria 'Expo Patenta 2018' va hasta el domingo en la explanada Makro del C.C. Plaza Norte, en Independencia. La entrada es gratuita de 11:00 a.m. a 09:00 p.m.



Este evento marca la actividad final del XVII Concurso Nacional de Invenciones y Diseños Industriales 2018. El próximo martes se premiará con hasta 4 mil dólares y becas a los ganadores. Para mayor información, se puede visitar este enlace.

