Una persona muerta, varios heridos y al menos 10 detenidos: lo que dejó la marcha de protesta por ola extorsiva

Este miércoles 15 de octubre, se desarrolló una marcha que convocó a cientos de personas en Lima y a la que se sumaron varias regiones del país, en contra del alto índice de delitos como la extorsión y el sicariato. La manifestación movilizó a jóvenes de la llamada ‘generación Z’, gremios de artistas, docentes, personal de salud, construcción civil, universitarios, comerciantes y sociedad civil en general. El lamentable saldo fue una persona fallecida, varios heridos y al menos 10 detenidos.

Víctima mortal

La víctima mortal fue identificada como Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años. Según las primeras indagaciones, la víctima perdió la vida durante un enfrentamiento ocurrido cerca de la plaza Francia. Todavía no se ha dado a conocer mayores detalles.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Según informó Fernando Lozada, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, a RPP, la víctima fue registrada como fallecida en el hospital arzobispo Loayza.

En declaraciones para la citada radioemisora, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, confirmó el deceso del ciudadano e indicó que ha dispuesto de “forma inmediata” que se realicen las investigaciones conforme a ley.

Por su parte, la congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, informó en su cuenta de ‘X’ que, en el citado nosocomio, le informaron de forma preliminar que Eduardo Ruiz Sáenz falleció tras recibir el impacto de un proyectil de arma de fuego a la altura del tórax.

El presidente de la República, José Jerí, se pronunció al respecto y señaló: “Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades”, escribió el jefe del Estado.

Heridos y detenidos

Según información preliminar se registraron decenas de heridos, entre manifestantes y policías. De hecho dos fotógrafos de El Comercio César Bueno y Antonio Melgarejo de El Comercio resultaron con lesiones. Además, el fotoperiodista Gabriel García de Ojo Público también terminó herido, según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

La Policía Nacional indicó que son 40 policías heridos. Asimismo, serían decenas los manifestantes heridos

La institución añadió que los detenidos fueron conducidos a la División de Asuntos Sociales para las diligencias correspondientes.

Manifestación

En la capital, los manifestantes se concentraron desde las 4 de la tarde, tanto en la Plaza San Martín como en la Plaza Dos de Mayo, para luego empezar a movilizarse por diferentes calles del Centro de Lima, con dirección hacia el Congreso de la República.

Delegaciones de la sierra del país, vestidos con sus trajes típicos, también se hicieron presente. (Foto: César Bueno@photo.gec)

Asimismo, desde tempranas horas se observó un importante despliegue de agentes de la Policía Nacional del Perú. Para las 5 de la tarde, los efectivos ya resguardaban todas las instituciones públicas y se apostaban en la avenida Abancay, cerca al Palacio Legislativo.

Cabe precisar que a diferencia de la manifestación del pasado 2 de octubre, lo ocurrido el día de ayer fue una marcha, donde los ciudadanos de diferentes sectores recorrieron calles y avenidas de la ciudad en protesta por los altos índices de inseguridad que azotan al país. En cambio, lo anterior se trató de un paro, que comprende el cese temporal de operaciones de un determinado rubro. En ese caso fue el transporte. Aquel día las principales vías de la capital lucieron con una marcada reducción de vehículos.

Incidencias

Desde las 4 de la tarde, un gran grupo de manifestantes se concentró en el Paseo de los Héroes Navales, en el frontis del Palacio de Justicia. Hasta este punto se congregaron figuras conocidas como los actores Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Bruno Odar, Ebelin Ortiz, entre otros. Todos ellos protestaron por la creciente extorsión que amenaza a diversos sectores de la sociedad.

Entre los asistentes a este punto del Centro de Lima también estuvo la exministra de Cultura e intérprete peruana, Susana Baca. En tanto, en la Plaza Dos de Mayo se congregó también otro grupo de manifestantes, pertenecientes a distintos colectivos.

El gremio de actores estuvo presente en la marcha. Se congregaron en el Paseo de los Héroes Navales. (Foto: César Bueno/@photo.gec)

Hasta este lugar también llegaron miembros de una delegación proveniente de la sierra del país, quienes vestidos con sus trajes típicos, danzaron y dieron muestra de su arte.

Del mismo modo, en la Plaza San Martín también se concentró un gran número de manifestantes. Este fue el punto principal de congregación para organizaciones, colectivos y jóvenes de la llamada ‘generación Z’.

Cerca de las 5 y media de la tarde, los manifestantes apostados en los distintos puntos iniciaron su movilización hacia el Congreso. Al promediar las 6, los marchantes llegaron hasta los exteriores del Congreso de la República. Asimismo, en el lugar ya aguardaba un fuerte contingente policial, el cual previamente había colocado varias filas de rejas en el frontis del Palacio Legislativo.

Algunos manifestantes se expresaron a través de representaciones artísticas. (Foto: César Bueno/@photo.gec)

No obstante, cerca de las 7 de la noche, un grupo de personas se acercó a las rejas del frontis del Congreso y comenzaron a agitarlas con el propósito de retirarlas del lugar. Tras no conseguirlo del todo, prendieron fuego a unas banderas y unos carteles, hecho que puso en alarma a los agentes policiales, obligándolos a utilizar extintores y a retirarlos del sitio.

Acto seguido, los efectivos formaron un frente y avanzaron por la avenida Abancay a fin de retirar a aquellos manifestantes que no cesaban de lanzar piedras y palos, tumbar rejas, prender fuego a ciertos objetos e incluso lanzar fuegos artificiales contra los agentes. Por su parte, la policía procedió a utilizar bombas lacrimógenas para dispersarlos.

Aproximadamente a las 8 de la noche, al cierre de esta edición, solo algunos pocos manifestantes continuaban en la avenida Abancay. Vale decir que al menos 10 policías resultaron heridos. Asimismo, algunos agentes habrían utilizado la fuerza de forma desproporcionada contra algunos manifestantes.

También se ha registrado agresiones contra periodistas. Los fotógrafos César Bueno y Antonio Melgarejo de El Comercio resultaron con lesiones. El primero recibió el impacto de un perdigón mientras hacía su trabajo. El segundo también terminó lesionado.

#ALERTA



Reportero Víctor Castillo de @canalN_ fue retirado a empujones de su zona de cobertura por un agente policial en las inmediaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima pic.twitter.com/m7kUfgCZui — ANP Perú (@ANP_periodistas) October 16, 2025

En tanto, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) informó que el fotoperiodista Gabriel García de Ojo Público denunció que durante la represión en el Congreso unos agentes lo empujaron, provocando que cayera al suelo.

De igual manera, la ANP indicó que la periodista Graciela Tiburcio de Contranoticia.pe fue empujada por agentes policiales mientras cubría incidentes de protestas a la altura del Parque Universitario. Esto también provocó que cayera en las escaleras de la sede judicial que está en dicho punto.

Por otro lado, un reportero de Canal N fue retirado a empujones de su zona de cobertura por un agente policial en las inmediaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Sobrevuelo del presidente

Alrededor de las 5 de la tarde, el presidente de la República, José Jerí, sobrevoló la ciudad de Lima con el objetivo de supervisar las acciones de seguridad y orden en las principales calles de la capital durante la movilización de este miércoles 15 de octubre.

El mandatario estuvo acompañado del ministro del Interior, Vicente Tiburcio; del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola; y del alcalde encargado de Lima, Renzo Reggiardo.

Los manifestantes expresaron su rechazo a la ola de inseguridad en el país. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)

Tras el sobrevuelo por varias arterias de la capital, Jerí se reunió en Palacio con el alcalde de Lima, a fin de seguir los detalles de las movilizaciones tanto en la capital como en otras regiones.

Por otro lado, cabe decir que debido a la presencia de una gran cantidad de manifestantes, el tránsito vehicular en la avenida Abancay fue cerrado en ambos sentidos.

Situación en regiones

La movilización, convocada principalmente por colectivos juveniles, también se desarrolló en otras ciudades del país, como Ayacucho, Huancayo, Cusco, Chiclayo, Piura, Trujillo, Arequipa, entre otras.

En Arequipa, un grueso número de manifestantes se congregó en el centro de la ciudad, para luego marchar por las diferentes calles y avenidas. Asimismo, cerca de las 7 de la noche, se registró un altercado con el contingente policial que resguardaba la plaza mayor de Arequipa, pues no estaba permitido el ingreso de a esta parte de la ciudad.

Sin embargo, tras unos minutos de diálogo entre ambas partes, la policía permitió el pase de los manifestantes, quienes luego se manifestaron de forma pacífica.

En Cusco, el panorama fue similar. Varios colectivos de ciudadanos marcharon por las principales vías de la ciudad, como la avenida El Sol.