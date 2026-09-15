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Resumen

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MTC emitió una nueva disposición sobre las llamadas spam
MTC emitió una nueva disposición sobre las llamadas spam
/ CESAR FAJARDO
Por Carlos Gonzales

Los usuarios podrán identificar las llamadas y mensajes de texto que envían las empresas con fines comerciales y publicitarios, denominadas ‘llamadas spam’, tras la decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de establecer la serie de numeración específica 500 para ese tipo de comunicaciones.

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