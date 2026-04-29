Portando carteles con el mensaje “No es su guerra”, familiares de ciudadanos peruanos presuntamente reclutados en Rusia acudieron este miércoles a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Centro de Lima, para solicitar la intervención urgente del Estado y conocer el paradero de sus seres queridos.

Según informó RPP Noticias, los familiares presentaron un oficio formal y buscaron concretar una reunión con el canciller Carlos Pareja Ríos, con el objetivo de exigir una respuesta diplomática ante la Federación Rusa.

Marcelo Tataje, abogado consultor de más de 100 familias afectadas, explicó que se está solicitando que la Cancillería peruana emita una nota diplomática para ubicar a los connacionales que habrían sido reclutados de manera involuntaria y enviados a zonas vinculadas al conflicto entre Rusia y Ucrania.

De acuerdo con el letrado, muchas de estas personas viajaron bajo la promesa de obtener empleos relacionados con seguridad privada o cocina, pero terminaron siendo incorporadas a bases militares o zonas de combate.

Denuncian falta de apoyo del consulado

Uno de los casos expuestos fue el de Eliana, quien relató que su hermano logró escapar del frente de guerra y consiguió comunicarse con el consulado peruano en Moscú para pedir ayuda. Sin embargo, según contó, la respuesta que recibió fue que debía acudir a una base militar rusa para recuperar su pasaporte y negarse a firmar cualquier contrato.

Familiares de peruanos reclutados en Rusia acuden a la Cancillería y piden ayuda para rastrear a sus parientes. Foto: GEC

“Él escribió pidiendo ayuda, que le apoyen y el consulado lo que le ha respondido simplemente ha sido que se vaya a la base militar y que se niegue a firmar el contrato y que pida su pasaporte”, declaró. Asimismo, la mujer señaló que después de seguir esa recomendación, su hermano desapareció y no volvió a comunicarse con la familia. “Ahora, mi hermano de repente ha ido a esa base, se ha negado a firmar, no sabemos nada de él, no sabemos nada”, expresó.

Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores recibieron a los familiares y, según Eliana, se mostraron sorprendidos por la respuesta brindada por el consulado peruano en Moscú. “Se han sorprendido de la respuesta, que cómo es posible que le hayan dicho a mi hermano que vaya a la base militar a pedir su pasaporte”, afirmó.

Hasta el momento, se conoce que al menos 135 peruanos habrían sido reclutados bajo falsas promesas laborales en Rusia. Además, en los últimos días, otras 250 familias de distintas regiones del país han reportado nuevos casos similares. Según el abogado Marcelo Tataje, el número de afectados continúa creciendo.

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