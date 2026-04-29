Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Familiares de peruanos reclutados en Rusia acuden a la Cancillería y piden ayuda para rastrear a sus parientes. Foto: GEC
Familiares de peruanos reclutados en Rusia acuden a la Cancillería y piden ayuda para rastrear a sus parientes. Foto: GEC
Por Redacción EC

Portando carteles con el mensaje “No es su guerra”, familiares de ciudadanos peruanos presuntamente reclutados en Rusia acudieron este miércoles a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Centro de Lima, para solicitar la intervención urgente del Estado y conocer el paradero de sus seres queridos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.