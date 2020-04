Este lunes, los pescadores artesanales de Chorrillos se sumaron a las medidas de prevención que se realizan en todo el país. Provistos con escobillones, baldes, detergentes, lejía y otros productos desinfectantes, dejaron sus actividades por un momento y tuvieron una amplia jornada de limpieza en el muelle y el mercado pesquero del distrito.

Hoy en día, debido a las restricciones que implica el aislamiento social por los casos de coronavirus, el muelle se encuentra sin público. El bullicio de los restaurantes y cevicherías también han desaparecido: el mercado parece un lugar desolado.

Esteban Portugués, un experimentado pescador, nos comenta que se trata de una iniciativa propia de la asociación de pescadores artesanales José Olaya Balandra. “Nosotros también hemos tomados las medidas necesarias para que no se origine una infección de un compañero pescador o de la gente”, dijo a este Diario. Sin embargo, no cuentan con apoyo de las autoridades municipales o sanitarias.

Comenta que el ritmo de trabajo ha cambiado desde que se inició la cuarentena. De los más de 500 pescadores ahora solo sale un 30% a la mar. “Si bien es cierto que nosotros podemos salir atrabajar, debido a la escasa comercialización que hay no podemos salir todos a la mar porque nuestros productos no son comprados. La población no baja a comprar el pescado”, dice. Es por ello que muchas de las embarcaciones se encuentran en mantenimiento, aprovechando la situación.

Son ellos mismos quienes tienen que llevar los pescados a los mercados para que puedan ser vendidos, además del espacio que ha brindado el municipio distrital. Si bien es cierto que el ingreso económico ha bajado considerablemente, espera que al finalizar la cuarentena se puedan recuperar pues viven del día a día. Por ello pide a sus colegas que estén preparados porque la cuarentena hará que las especies marinas se multipliquen y sean más grandes.

Hoy en día las especies más solicitadas por las personas son lisa, cabrilla, lenguado, tollo, pejerrey, entre otros.

Pescadores artesanales desinfectaron muelle y mercado de Chorrillos. (Foto: Alessandro Currarino)

