Pedro David Pérez Miranda, conocido como ‘Peter Ferrari’, salió en libertad el viernes 5 de junio del penal de Cochamarca en Cerro de Pasco, donde estaba recluido por el presunto delito de lavado de activos provenientes de la minería ilegal. Él retornó a Lima para alojarse en un hotel de San Borja, informó Canal N.

‘Peter Ferrari’ se encontraba recluido en el penal de Cochamarca, en Pasco, acusado de pudo exportar oro ilegal por más de US$625 millones. En enero del 2017, luego de que fuera detenido en una megaoperación policial que incluyó el allanamiento de 11 viviendas, el Poder Judicial ordenó prisión preventiva en su contra.

De acuerdo con Canal N, ‘Peter Ferrari’ fue puesto en libertad bajo comparecencia y continuará siendo investigado por la Fiscalía. Además, cada mes deberá ir a firmar a la Sala Nacional para informar o justificar sus actividades.

“Yo no tengo nada que ocultar, no he cometido ningún delito. Todas mis cosas lo he hecho por el conducto regular. No he hecho nada ilegal”, sostuvo ‘Peter Ferrari’ en breves declaraciones al citado medio.

‘Peter Ferrari’ salió en libertad y aseguró no haber cometido ningún delito. (Video: Canal N)

Respecto a su salida de la cárcel, dijo que cooperará con la justicia. “No hay nada que ocultar, estoy listo para seguir cooperando con la justicia del país”, aseguró.

El Ministerio Publicó inició investigaciones en 2013 contra ‘Peter Ferrari’ tras haber sido detenido en Aduanas con 213 kilos de oro. Posteriormente, en 2017 se le incautaron diversos inmuebles y vehículos que habrían sido adquiridos con dinero ilegal. Estuvo recluido en el penal Ancón I y luego pasó al Centro penitenciaro Cochamarca, de donde salió en libertad el último viernes.

En 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos accedió a la solicitud de extradición pasiva de ‘Peter Ferrari’, y José Estuardo Morales Díaz, conocido como ‘Pepe Morales’, formulada por las autoridades de los Estados Unidos. Esto para que ambos sean juzgados en ese país por el delito de asociación para cometer lavado de dinero. ‘Peter Ferrari’ es acusado por la Fiscalía Federal del Distrito del Sur de la Florida de lavar millones de dólares en oro obtenido mediante actividades delictivas como la minería ilegal y narcotráfico. En tanto, y José Estuardo Morales Díaz, alias ‘Pepe Morales’, es acusado de ser el presunto cómplice de ‘Peter Ferrari’ en el delito de conspiración para cometer lavado de dinero en agravio del país norteamericano.

Sin embargo, el sector Justicia resolvió aplazar la entrega de los requeridos hasta que culmine el proceso penal seguido en el Perú contra ellos o hasta que cumplan la condena que les imponga la justicia peruana.





¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Hay cura para el covid-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: personas intentaron viajar ocultándose en camiones

Coronavirus en Perú: personas intentaron viajar ocultándose en camiones

TE PUEDE INTERESAR