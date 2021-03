Piden al Colegio de Psicólogos que solo se vacune a los afiliados que trabajen en la primera línea

Un grupo de psicólogos, encabezados por Camila Gianella, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pidió al Colegio de Psicólogos que se reconsidere la lista de afiliados que se vacunarán contra el COVID-19 desde este miércoles, en el marco de la campaña de vacunación de los colegios profesionales. Denunciaron que en el padrón aparecen personas que no laboran en la primera línea de atención ni presentan factores de riesgo frente a la enfermedad.

Mediante un comunicado, este grupo de psicólogos señaló que es “éticamente cuestionable” esta vacunación debido a la coyuntura de escasez de vacunas y a que no se ha culminado de vacunar a población vulnerable (incluyendo al grupo de mayores de 80 años).

“El colegio de Psicólogos del Perú ha publicado un padrón donde dice que se vacunará a 2.200 psicólogos dentro de la Fase 1. En esta lista se incluye nombres de colegas que están en contra de este acceso privilegiado a la vacuna ya que no son trabajadores de primera línea no se encuentran en situación de riesgo por su edad o condición de salud”, se lee en el escrito.

“Toda la sociedad debería estar apoyando al Estado para conseguir la vacunación de la población más vulnerable. Promover este tipo de acciones para beneficiar a un gremio sin seguir ningún tipo de criterio de prioridad es condenable”.

Hemos enviado esta carta al @cpspcdn @Minsa_Peru y @Defensoria_Peru para que detengan la vacunación de 2200 psicólogos y psicólogas. Los gremios deben luchar por un accesso equitativo y justo a las vacunas, y no por uno VIP. @nellylun @jfowks @larryportera pic.twitter.com/z394YMJg8Z — Camila Gianella (@CamilaGianellaM) March 31, 2021

En declaraciones a RPP, Gianella afirmó que se trata de un “abuso de autoridad” por parte de su gremio. Explicó que los padrones enviados por el Colegio de Psicólogos debieron estar filtrados y que el Ministerio de Salud debió garantizar que el registro final solo incluya a quienes laboran en primera línea y están expuestos a la enfermedad.

“Es cuestionable esta vacunación, pues incluye a psicólogos que no esta n en primera línea. Hay psicólogos que sí están en primera línea, a ellos los debe vacunar el Minsa o las clínicas privadas, y si alguno no es vacunado el Colegio debe abogar por su vacunación. El Minsa por presión de gremios accede a que se manen listados y no se siga una priorización”, dijo.

Piden al Colegio de Psicólogos que solo se vacune a los afiliados que trabajen en la primera línea

Colegio de Psicólogos responde

Ante este pronunciamiento, el Decano de este colegio profesional, David Villarreal Huertas, afirmó que el responsable de hacer los filtros es el Ministerio de Salud y que ellos solo se limitan publicarlo.

“Quisiéramos que todos se vacunaran. Para esta primera fase, dimos la relación de todos los psicólogos colegiados al Minsa, que son los que hacen el filtro. Los que se están vacunando a partir de hoy son aquellos que figuran en el padrón remitidos por ellos”, aseveró a RPP.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Semana Santa: iglesias transmitirán en vivo actividades religiosas

TE PUEDE INTERESAR