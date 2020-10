La ministra de Salud , Pilar Mazzetti , sostuvo que para que las iglesias puedan volver a operar se debe establecer un protocolo que garantice la distancia social a fin de prevenir contagios de coronavirus ( COVID-19 ).

En declaraciones a RPP, la titular del Minsa indicó que aún no se ha establecido ninguna medida, pero que ya se están haciendo coordinaciones con las instituciones religiosas a fin de llegar a un acuerdo.

“Tenemos que hallar una forma en la que no corramos riesgos, los espacios cerrados con personas congregadas representan un riesgo tremendo. Ya hubo conversaciones sobre el tema de las iglesias, aún no hay una respuesta, pero sabemos que no necesariamente tenemos que estar todos juntos [en las iglesias], se pueden hacer diferentes horarios, se puede hacer que las personas vayan en diferentes días de la semana. Está claro que no vamos a poder cantar, porque cuando cantamos el aire sale mucho más lejos y obviamente tampoco nos podemos abrazar”, aseveró.

Mazzetti Soler destacó la importancia de las iglesia en la salud mental de la población debido a que el estado de emergencia se ha extendido por más de siete meses. “Es muy importante la salud mental. Para todos los seres humanos es muy importante, cuando uno va donde le da paz, esto da fortaleza”, explicó.

En la misma línea, reiteró que los adultos mayores deben tener un especial cuidado cuando salgan de casa debido a que su riesgo frente al COVID-19 es mayor que en las personas jóvenes.

Cabe indicar que el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, aseguró el último 29 de setiembre que el Gobierno no ha autorizado el funcionamiento de tragamonedas, casinos e iglesias como parte de la fase 4 de reactivación económica.

