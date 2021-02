El presidente Francisco Sagasti anunció este lunes que la exministra de Salud Pilar Mazzetti recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) el 12 de enero, día que anunció que nuestro país atravesaba por una segunda ola debido al COVID-19.

“El sistema está pasando de rebrote a un crecimiento más acelerado. Estamos en una segunda ola. El próximo año estaremos en condiciones más normales”, señaló la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, el pasado 12 de enero.

"El sistema está pasando de rebrote a un crecimiento más acelerado. Estamos en una segunda ola. El próximo año estaremos en condiciones más normales", señaló hoy la ministra Pilar Mazzetti durante su participación en el #CADEejecutivos. pic.twitter.com/JnSoL5Ev0h — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) January 12, 2021

En su carta, la cual fue difundida a los medios de comunicación tras el anuncio del presidente Sagasti, Mazzetti señala que se inmunizó contra el coronavirus “ante la inseguridad y miedo” por la segunda ola.

“Nada disculpa lo que he hecho y menos haberlo ocultado. He mantenido estrictas medidas preventivas de contagio durante muchos meses. Sin embargo, la segunda ola en enero se ha presentado con un incremento muy rápido que superó todas las previsiones y he visto como el personal y funcionarios del Minsa a mi alrededor han ido rápidamente enfermando y algunos han perdido la vida, al igual que sus familiares”, se lee en la carta.

“Finalmente, cedí ante la inseguridad y mis miedos, sin que ello justifique lo que hecho. No haber reflexionado sobre mi actuar desde el punto de vista ético y las dudas que mi comportamiento podían generar es una responsabilidad que voy a sobrellevar siempre”, agregó.

La semana pasada, la extitular de Salud negó haber sido vacunada e indicó que sería la última en recibir la dosis contra el COVID-19, debido a que “el capitán es el último que abandona el barco”. Sin embargo, el mandatario Sagasti reveló lo que realmente sucedió.

“Teóricamente me estaría tocando recién la próxima semana, pero como corresponde, como dicen, el capitán es el último que abandona el barco. Una vez que todas las personas que trabajan en el sistema estén vacunadas, recién será nuestro momento, como debe ser”, sostuvo Mazzetti durante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

El 10 de febrero Pilar Mazzetti reveló que se vacunaría al final porque “el capitán es el último que abandona el barco”. Y lo dijo sin parpadear, con absoluta frialdad y rebosante de una convicción hecha en base a mentiras. pic.twitter.com/OiiWyVKV7T — Jorge Esteves Alfaro (@esteves_jorge) February 16, 2021

Cabe mencionar que, este lunes, durante una conferencia de prensa, el presidente de la República Francisco Sagasti anunció que la exminsitra de Salud Pilar Mazzetti recibió la vacuna de Sinopharm contra el coronavirus de manera secreta.

“Lamento profundamente que en la lista que ha proporcionado la Universidad Peruana Cayetano Heredia al ente regulador se encuentren personas que han formado parte de nuestro gobierno, entre ellas las exministras Elizabeth Astete y Pilar Mazzetti”, informó el mandatario.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Fiscal de la Nación confirma inicio de investigación contra Vizcarra porque se habría vacunado contra la COVID-19