La jefa del Comando COVID-19, Pilar Mazzetti, precisó este martes que no es parte de las estrategias del Gobierno, del Ministerio de Salud (Minsa), ni del Comando que lidera el “decidir el acceso o no de una persona positiva de COVID-19 a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por su edad”. Mazzetti aseveró que “no estamos en ese momento”.

“(...) Tiene que ser claro para el mundo que no es parte de las estrategias del Gobierno, no es parte de las estrategias del Minsa y por supuesto, tampoco del Comando COVID-19, el que se tenga que decidir el acceso de una persona a un equipo (UCI) por su edad. Creo que en ninguno de nuestros marcos normativos esto figura. Igualmente, los que trabajamos en salud tenemos un código de ética y deontología que regula nuestras decisiones, dentro de esto no se encuentra la discriminación por genero, por edad, por grupo étnico o cualquier otro factor", señaló en conferencia de prensa.

“Cualquier decisión que se toma en salud respecto a una atención con medicamentos, algún procedimiento, acceso a algún equipo, acceso a cirugía, siempre pasa por el respeto a la voluntad de la familia y del paciente. Y si en algún momento se llega a una decisión tan difícil como la mencionada, que no es este el momento, definitivamente tenemos una serie de mecanismos para poder definir ese tipo de decisiones. No estamos en ese momento”, agregó.

Por su parte, el ministro de Salud, Víctor Zamora, ratificó lo dicho por Mazzetti y reiteró que no es política de su sector, ni del Gobierno “hacer discriminación alguna para el acceso de servicios de salud y menos para el ejercicio de nuestro derecho a un servicio de calidad”.

La jefa del Comando COVID-19 realizó esta aclaración tras las declaraciones del presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), Jesús Valverde, quien reveló que los médicos ya no están permitiendo el ingreso de adultos mayores a las UCI de los hospitales, debido a que tienen un pronóstico de recuperación bajo frente a un adulto joven que se infecta con este virus.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

