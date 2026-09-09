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Resumen

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Los resultados de PISA 2025, evaluación internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que mide las competencias de estudiantes de 15 años, muestran un retroceso del Perú en dos de las tres áreas evaluadas. En Matemática, el país obtuvo 382 puntos, nueve menos que en 2022. En Lectura, alcanzó 390 puntos, 18 menos. En Ciencias, en cambio, registró 406 puntos, apenas dos menos que en la evaluación anterior. La OCDE precisa que la variación en Ciencias no es estadísticamente significativa.

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