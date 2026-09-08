Los resultados de PISA 2025 ubicaron a Perú con 390 puntos en Lectura, 18 menos que en la evaluación de 2022. (Foto referencial: Andina)
Los resultados de PISA 2025 ubicaron a Perú con 390 puntos en Lectura, 18 menos que en la evaluación de 2022. (Foto referencial: Andina)
Por Redacción EC

Los resultados de PISA 2025, que ubicaron a Perú con 390 puntos en Lectura, 18 menos que en la evaluación de 2022, vuelven a poner en el centro del debate la necesidad de fortalecer las competencias lectoras desde los primeros años de escolaridad.

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