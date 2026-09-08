Los resultados de PISA 2025, que ubicaron a Perú con 390 puntos en Lectura, 18 menos que en la evaluación de 2022, vuelven a poner en el centro del debate la necesidad de fortalecer las competencias lectoras desde los primeros años de escolaridad.

Frente a este escenario, Lucía Acurio, especialista en educación, planteó que los colegios peruanos necesitan realizar ajustes urgentes si el país aspira a que ningún niño llegue al 2030 sin haber desarrollado una adecuada comprensión lectora.

Para Acurio, el primer cambio debe ser establecer la comprensión lectora como “la prioridad número 1 en los logros de aprendizaje de todos los estudiantes”. Esto implica que su desarrollo no sea responsabilidad exclusiva de los docentes de Comunicación, sino un objetivo transversal dentro de la experiencia educativa.

El segundo ajuste está relacionado con la manera de enseñar. La especialista propone avanzar hacia un aprendizaje personalizado, en el que los colegios utilicen distintas metodologías activas y recursos educativos de acuerdo con las necesidades y características de cada estudiante.

“No todos los estudiantes aprenden de la misma manera”, es el principio que subyace a esta propuesta. Por ello, Acurio considera necesario dejar atrás una aplicación uniforme de metodologías y apostar por estrategias que puedan adaptarse a los diferentes ritmos y necesidades de aprendizaje.

Medir qué funciona en las aulas

El tercer cambio propuesto apunta a la evaluación. Acurio considera fundamental medir permanentemente el impacto de las estrategias utilizadas en el desempeño de los estudiantes y comparar sus resultados con los obtenidos mediante otras metodologías y recursos.

En esa línea, sostiene que la inversión educativa puede generar un impacto importante en las destrezas lectoras de los escolares, siempre que las decisiones estén sustentadas en evidencia.

“La inversión impacta grandemente, siempre que se atiendan los factores que son urgentes”, señala Acurio, quien considera que los recursos deben dirigirse hacia metodologías y herramientas cuya efectividad haya sido comprobada a partir de datos.

El papel de los colegios privados

La especialista también plantea que el debate debe incorporar el papel de los colegios privados dentro de un eventual plan nacional que priorice la comprensión lectora.

Según Acurio, uno de los retos es discutir “cuál es o debería de ser el rol de los colegios privados en un plan nacional de educación”, especialmente para contribuir a cerrar la brecha de calidad que persiste entre la educación pública y privada.

El desafío también alcanza a los directores, quienes, desde su rol de líderes pedagógicos, deben asegurarse no solo de que sus estudiantes comprendan lo que leen de acuerdo con su edad, sino de que desarrollen una capacidad crítica frente a los textos.

Para ello, Acurio plantea implementar estrategias que hayan demostrado efectividad a nivel global, pero que además sean contextualizadas a la realidad de cada comunidad educativa. Estos y más temas se tocarán en el Congreso Compartir Next el próximo 16 de septiembre en el hotel Marriott.