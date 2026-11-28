Las lluvias en Piura han incrementado su intensidad, provocando serias afectaciones materiales, pero también con el peligro de huaicos e inundaciones que ponen en riesgo elevado a más de 1 millón de piuranos. Ante este panorama, entidades como Senamhi y Cenepred pronostican lo peor: que las precipitaciones mantendrán su fuerza durante este fin de semana con récords históricos que no se veían desde hace años.

Senamhi señala que uno de los factores cruciales para la presencia de estas lluvias que superan los 100 milímetros (es decir, 100 litros de agua por metro cuadrado), es el calor del mar en Piura y Tumbes con temperaturas de 28 y 29 grados, entre 6 y 7 grados más de lo habitual, lo que tiene incidencia directa en la formación de nubes de grandes tormentas.

Senamhi prevé mayor intensidad de lluvias

El Comercio conversó con Rosario Julca, subdirectora de Vigilancia Meteorológica del Senamhi, quien comentó: “hemos alcanzado un récord mensual que supera al de años anteriores. El periodo de lluvias se adelantó desde que se presentaron en Tumbes, ahora le ha tocado a Piura, considerando que estamos en primavera aún”.

Piura se encuentra inundada por el paso de una lluvia de más de 100 milímetros, es decir más de 100 litros de agua por metro cuadrado. ( Foto: Gob.pe )

Destacó el caso de Miraflores, provincia de Castilla, donde la estación meteorológica local reportó lluvias de hasta 143 milímetros, la cual se acumuló desde las 5:00 p.m. del jueves 26 de noviembre.

Para este fin de semana, la funcionaria prevé que las lluvias continuarán, pero “con valores de 60 a 80 milímetros, que también son altos. Hablamos de 80 litros de agua en un metro cuadrado. El impacto se seguirá sintiendo en los días mientras continúen estas precipitaciones. En verano esperamos sea aún más frecuente”. Afirmó que este panorama, por lo menos, continuará hasta el 30 de este mes, golpeando particularmente a Sullana y Morropón.

Asimismo, recuerda que Piura en años pasados alcanzó los 200 milímetros en un solo día, por lo que “no se descarta que en enero o febrero tengamos valores extremos (...) vamos a tener días consecutivos dónde las lluvias serán de extrema intensidad”.

Por otro lado, reveló que en la actualidad las lluvias caen con intensidad en las zonas altas de Cajamarca, en la frontera de Lambayeque, mientras que en el litoral con menor fuerza: “para el verano se espera que se extienda el área donde se presentan lluvias y aumente la intensidad (...) este escenario podría repetirse en zonas elevadas de La Libertad, de Áncash, incluso en Lima. En estos lugares aún hay ligera intensidad, no llegamos a días categorizados como lluviosos”.

Senamhi alerta que hasta el 30 de noviembre las intensas lluvias se podrían prolongar en la región Piura. (Foto: Vivienda)

Peligro inminente ante las lluvias

Cenepred, en su más reciente informe asegura que, además de Piura, regiones como Tumbes, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima podrían verse afectadas, por lo menos hasta el 29 de noviembre, afectando a poco más de 2,4 millones de personas por inundaciones y huaicos. En el caso piurano, la entidad alertó sobre la activación de 10 quebradas en Morropón, Ayabaca y Huancabamba.

Isabel Ramos, especialista en Modelamiento y Meteorología de Cenepred, habló con El Comercio y explicó las consecuencias que las lluvias tendrán para Piura y la costa norte: “para noviembre-enero 2027 hay un nivel de riesgo muy alto para 19 distritos. El Niño está favoreciendo la ocurrencia de lluvias intensas tempranas como las de ahora”.

En cuanto a los sectores que se verían más perjudicadas por las actuales precipitaciones: “En los 19 distritos que se verán afectados en Piura hay una población de 1,322,000 expuesta, 456,000 casas (...) en los movimientos de masa, los distritos con muy alto riesgo se encuentran en la sierra piurana porque ahí se producen las activaciones de quebradas. Caso contrario sucede en Tumbes donde casi toda la región está en riesgo alto”.

El Ejército y personal del Ministerio de Vivienda se encargan de drenar el agua por medio de motobombas.

Situaciones similares se suscitarán en regiones como Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima, inclusive, en la costa sur: “habrán lluvias por encima de lo normal. Es importante seguir la información que el Senamhi con sus avisos meteorológicos para hacer la toma de decisiones unos días antes”.

Respecto a Lima, la funcionaria de Cenepred dijo que la parte occidental de la esta región sería la que mayor afectación presentará: “se pueden presentar lluvias por encima de lo normal en los próximos meses (diciembre, enero, febrero). Mientras existan las condiciones de El Niño y nos acerquemos a la temporada de lluvias, estos episodios serán más recurrentes”.

Los daños reportados

Por su parte, Indeci expuso datos sobre los destrozos que las lluvias están dejando a lo largo de la región Piura: en cuanto a damnificados, hasta el momento se han reportado 9 personas, todos en la provincia de Piura; con 558 afectados, de los cuales 298 son de la provincia de Ayabaca, 73 de Morropón, 85 de Piura y 102 de Sullana.

Se ha confirmado que, hasta el momento, se han activado 10 quebradas en la región Piura. (Foto: Correo)

En cuanto a afectación a viviendas son en total 224. Son 125 en Ayabaca, 21 en Morropón, 39 en Piura y 39 en Sullana; por su parte, casas inhabitables se reportaron 2 en la provincia de Piura. Respecto a establecimientos de salud, se registraron 2 en la provincia de Piura, en el distrito de Tambo Grande y 2 oficinas públicas dañadas.

En lo concerniente a infraestructura, la provincia de Piura reporta 150 vías urbanas afectadas, así como un puente vehicular dañado. Ambos ocurrieron en el distrito de Tambo Grande.

Este impacto se ha visto reflejado en, por ejemplo, personas caminando por las calles con agua hasta los hombros, viviendas completamente anegadas, lo mismo que diverso tipo de infraestructura, como es el caso del Hospital Cayetano Heredia e, inclusive, que alrededor de 50 personas quedaran atrapadas en un centro comercial, todo esto producto de las fuertes lluvias.

Actualmente, los encargados de drenar las calles de la ciudad de Piura son personal de las Fuerzas Armadas, pero también del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. No menor es que el ministro de defensa, Rafael Belaúnde, pidiera a los gobiernos locales piuranos facilitar la entrega de motobombas al Ejército y evitar así problemas de coordinación, algo que fuera señalado por Óscar Ramírez, jefe del Indeci de la región quien, además, lamentó que no exista sistema de drenaje pluvial, teniendo en cuenta el historial lluvias e inundaciones relacionadas al fenómeno de El Niño.

Casas anegadas y personas caminando con el agua hasta los hombros se ha vuelto el paisaje habitual desde hace unos días en la ciudad de Piura. (Foto: Andina)

La situación en el norte peruano

De acuerdo al Senamhi, en lo que concierne a movimientos de masas, es decir, huaicos, entre el viernes 27, sábado y domingo 29 de noviembre, las lluvias afectarían a 1,169,532 personas con riesgo muy alto y otros 1,304,532 por riesgo alto.

Cajamarca sería una de las más afectadas en 72 distritos, los cuales concentran 584,234 habitantes con 175,246 viviendas, 537 establecimientos de salud y 3,828 instituciones educativas.

Piura con 25 distritos con 307,173 personas en riesgo muy alto, además de 83,802 viviendas, 201 establecimientos de salud y 1,768 instituciones educativas. La Libertad no se queda atrás con unos 238,001 habitantes en riesgo muy alto. Por su parte, Lambayeque tiene en riesgo muy alto a alrededor de 337,819 pobladores.

En cuanto a inundaciones, Cenepred estima que en la costa norte están en riesgo muy alto 603,117 habitantes y unos 1,558,000 en riesgo alto. En este particular, en Piura alrededor de 344,281 personas se verían afectadas, pero también 103,061 viviendas, 241 establecimientos de salud, 913 instituciones educativas y 183 centros poblados. En riesgo alto unos 703,718 habitantes.

La presidenta Keiko Fujimori confirmó este viernes 27 de noviembre que viajará a Tumbes y Piura, hasta el momento, las regiones más golpeadas por El Niño. (Foto: Presidencia) / Cristian Olea

El caso de Tumbes es no menor, ya que se proyecta que unos 18,482 locales se verían comprometidos con riesgo muy alto, así como 6,939 viviendas, 10 establecimientos de salud y 61 instituciones educativas repartidas en 30 centros poblados. En riesgo alto se encuentran 143,297.