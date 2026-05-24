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Resumen

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La Policía capturó a cinco integrantes de la banda criminal ‘La Organización del Hampa’, implicados en el asesinato, bajo la modalidad de sicariato, de Víctor Hugo Febre Calle, alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura. En el mismo atentado, perpetrado el pasado 21 de mayo, resultó herido Jorge Chao Aranda, chofer del burgomaestre, quien también recibió múltiples disparos durante el ataque.

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.