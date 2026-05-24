La captura, realizada en conjunto por la División de Homicidios de la Dirincri y el Depincri Piura, permitió la incursión en simultáneo en Sullana y Piura.

Fueron detenidos Deyvis Omar Gallo Lozada, identificado como la persona encargada del ‘marcaje y reglaje’ previo al crimen. En el mismo inmueble cayeron Derian Gallo Lozada y Stefany Criollo Aguirre, incautándose cinco cartuchos de dinamita y un revólver cal. 38 con la serie limada.

En paralelo, se intervino en Sullana a Jhon Ponce Torres, conductor de la moto usada en el ataque, a quien se le incautó un revólver y tres chips. También fue detenida Miriam Rosales Torres, titular de la línea telefónica con la que se coordinó el crimen.

-El minuto a minuto del ataque-

Las cámaras de seguridad del distrito permitieron a los peritos policiales reconstruir el ataque de manera exacta.

A las 01:40 p.m., los sospechosos iniciaron el desplazamiento a bordo de una motocicleta scooter color rojo; el piloto vestía polo negro y el copiloto jean azul con mochila negra.

Diez minutos después, a las 01:50 p.m., Los ‘marcas’ detectaron la salida de la camioneta negra Ford del alcalde y la siguieron por la parte posterior del palacio municipal hacia la Calle 10.

A la 01:56 p.m., la camioneta del alcalde transitaba frente al colegio Fe y Alegría, por la avenida 4 y era seguido a poca distancia por sus sicarios. Segundos después la motocicleta aceleró para ejecutar el ataque.

Finalmente, a las 02:02 p.m., las cámaras registraron a la camioneta del alcalde. Tras el ataque, los sicarios huyeron en sentido contrario por la Calle 2 hacia la avenida Grau para desaparecer de la zona.

-Tras la pista de una abogada-

A las evidencias de las cámaras de seguridad se sumó un video de interrogatorio preliminar. En la grabación, un ciudadano extranjero implicado en el caso confesó que una abogada, a quien identificó como Patricia Niño, fue quien le entregó el dinero para el reglaje.

“Me dio dinero para el seguimiento a una persona… ella es Patricia Niño, es una abogada. Ella me ayudó en mi caso anterior”, declaró el detenido.

Al ser consultado sobre la finalidad del dinero, detalló que era “para hacer seguimiento al alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre”.

El investigado agregó que la mujer le mostró una foto de la víctima y le entregó en total 2.500 dólares en efectivo.