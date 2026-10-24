Piura corre el riesgo de quedar inundada ante las fuertes lluvias que podrían registrarse en las próximas semanas por el Fenómeno El Niño. La región aún no cuenta con un sistema integral de drenaje pluvial, pese a que el proyecto fue planteado hace casi 10 años.

El riesgo de no contar con una red de drenaje pluvial quedó en evidencia hace unos días, cuando las lluvias registradas entre el 19 y 20 de octubre afectaron al menos nueve puntos de Piura, pese a que las precipitaciones alcanzaron entre 6 y 7 milímetros. Días antes, el 24 de septiembre, lluvias inusuales en varias ciudades de la región ya habían encendido las alertas sobre lo que podría ocurrir en las próximas semanas.

No hay avance en construcción de drenajes pluviales a casi 10 años de Fenómeno El Niño de gran impacto

Los sistemas de drenaje pluvial que debían implementarse en localidades de Piura como Piura ciudad, Catacaos, Castilla, 26 de Octubre, Paita y Sullana no se han concretado debido a que recién se encuentran en fase de diseño, indicó el periodista Ralph Zapata, director del portal Norte Sostenible.

“Hasta el momento no hay drenaje que esté listo, no está construido ninguno, casi todos están en diseño. En Piura se iban a elaborar los drenajes de Piura ciudad, Catacaos, Castilla, 26 de Octubre, Paita, Sullana y Talara”, señaló Zapata.

“En Sullana, el proyecto está bien retrasado, al igual que en Piura, ya que solo están en diseño. En Catacaos, Castilla y 26 de Octubre no hay nada, por eso la ciudades se inundan cada vez que llueve”, agregó.

Explicó que las autoridades solo han avanzado en drenaje pluvial de Talara, el cual ha sido ejecutado por etapas, pero que aún no se concluye el proyecto integral.

Zapata indicó que la construcción de drenajes pluviales se incluyó en el plan integral de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), tras el impacto del Fenómeno El Niño de 2017, ya que causó inundaciones en varias regiones del norte del país. Sin embargo, el proyecto luego a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), pero sin mayores avances porque, según dijo, se le ha recortado el presupuesto y por la poca capacidad económica de las empresas que participan en las licitaciones de Talara y Sullana, lo que ha conllevado a incumplimiento de contratos y de cronogramas, incluso los casos se han resueltos en arbitrajes.

Desarrollan obras para prevenir inundaciones en Talara. (Foto: Consorcio S y P/Facebook)

“En el 2017 Piura se inundó porque hubo mucha lluvia y porque se desbordó el río. Si llueve en estos días, ocurrirá lo mismo. La ciudad se inundará porque no tiene drenaje, no tiene salida (el agua de la lluvia), hay cuencas ciegas, que son depresiones donde se empoza el agua y solo se puede sacar con motobombas. Las ciudades del norte son vulnerables por la falta de drenaje”, refirió.

Si bien el plan integral de un drenaje pluvial para Piura no se ejecuta, el Gobierno Regional de Piura ha desarrollado un drenaje pluvial solo para el Centro Histórico de la ciudad norteña, que incluye la Plaza de Armas y calles aledañas, pero la iniciativa ha tenido retrasos, pues debería estar culminado para mediados de este año, sin embargo, se ha pospuesto para junio del 2027. Las recientes lluvias generaron que el agua se empozara en las zanjas abiertas de dicha obra.

“El proyecto ha sido cuestionado por vecinos porque ha perjudicado a negocios y debió ser terminado a mediados de este año, pero se ha retrasado por diversas interferencias”, aseveró.

Por otra parte, Zapata remarcó que en otras ciudades del norte del país, como Tumbes, Trujillo y Chiclayo, tampoco se ha terminado de construir obras de drenaje pluvial, situación que las coloca, según advirtió, en situación de vulnerabilidad.

¿Cómo funciona el drenaje?

Piura, Sullana y Talara son las ciudades más vulnerables en caso de lluvias, según diputado

El diputado Eduardo Castillo, representante de Piura, cuestionó que el proyecto de drenaje pluvial en la región norteña no cuenta con expediente técnico y que la ejecución recién comenzaría, de acuerdo con lo informado por la ANIN, en el 2028. Resaltó que el Gobierno haya aumentado la capacidad del río Piura tras descolmatarlo en varios puntos.

“Lamentablemente, el expediente técnico del drenaje pluvial a cargo de ANIN se encuentra en 0%. Lo único que tenemos es un perfil ya terminado al 100%, colgado en el Banco de Inversiones y que arroja que EL proyecto de Piura no tiene expediente técnico”, afirmó Castillo a El Comercio.

Explicó que el proyecto se encuentra a cargo del ANIN debido a que el monto de la inversión supera los mil millones de soles. En ese contexto, señaló que la obra en su conjunto demandará una inversión de 7 mil millones de soles, por lo que, según le informó dicha entidad, le corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) gestionar un préstamo ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Remarcó que actualmente en las localidades de Talara y Sullana solo hay un avance de obra física del drenaje pluvial del 10% y 7%, respectivamente, pese a que se trata de las zonas, junto a Piura, más vulnerables de la región norteña.

Diputado Eduardo Castillo. Foto: GEC. / SYSTEM

Advirtió que la ciudad de Piura terminó inundada hace unos días con una lluvia de 7 milímetros y que las motobombas de las autoridades regionales y locales no estaban operativas, por lo que la situación sería peor, ya que se espera precipitaciones de 50 milímetros hasta diciembre del 2026, para luego pasar a lluvias fuertes de 150 milímetros en enero y febrero del próximo año.

Remarcó que la iniciativa para darle solución a la vulnerabilidad de Piura contempla, además de los drenajes pluviales, la implementación de una salida al mar del río Piura. “No sirve tener un drenaje pluvial si la caja hidráulica del río Piura solamente aguantará 4 mil metros cúbicos”, afirmó.

Advierten de presencia de cuencas ciegas en Piura

A la falta de un drenaje pluvial en Piura, se suma un problema más: las denominadas cuencas ciegas, donde se acumula el agua de las lluvias pero que no cuenta con una salida natural hacia un dren, río o canal. Ante ello, el director de Seguridad y Defensa Nacional del Ministerio de Vivienda, Renato Ameri, indicó que se han desplegado 26 motobombas de gran capacidad para evacuar el agua en la región norteña.

“Las cuencas ciegas son aquellos lugares donde se almacena el agua y no tienen una descarga natural. Por la topología de Piura, existen depresiones que no tienen salida”, refirió.

“Como no tienen una salida natural a un río, dren, un canal hay que evacuar las aguas, por lo que el MVCS ha distribuido maquinaria de alta potencia, como motobombas de ocho y seis pulgadas, que evacúan aguas entre 100 y 120 litros por segundo”, agregó.