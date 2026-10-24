Por Carlos Gonzales

Piura corre el riesgo de quedar inundada ante las fuertes lluvias que podrían registrarse en las próximas semanas por el Fenómeno El Niño. La región aún no cuenta con un sistema integral de drenaje pluvial, pese a que el proyecto fue planteado hace casi 10 años.

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