El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja por precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en la costa norte, principalmente en Tumbes, donde los acumulados podrían alcanzar los 55 milímetros de lluvia por día durante el jueves 5 de noviembre y extenderse hasta el viernes 6. El aviso meteorológico también comprende a Piura, cuya costa interior registraría precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, en un escenario que mantiene en alerta a las autoridades por posibles inundaciones y otros eventos asociados a las lluvias.

#ATENCIÓN: Torrencial lluvia en #Tumbes... 🌧️ https://t.co/ED9E4ltPeG — Edison Rentería (@edisonral) November 5, 2026

Cabe recordar que un milímetro de precipitación equivale a un litro de agua por cada metro cuadrado de superficie. De esta manera, un acumulado de 5,5 milímetros representa 55 litros de agua por metro cuadrado.

Mientras Piura y Tumbes enfrentan lluvias de extrema intensidad, Lima alcanzó un nuevo récord de precipitaciones acumuladas en dos días, tras superar una marca que se mantenía desde enero de 1970. Abraham Levy informó que, a las 5 a.m. de este jueves 5 de noviembre, la estación de Villa María del Triunfo había registrado 17,1 milímetros de lluvia, equivalentes a 17,1 litros de agua por metro cuadrado. El acumulado superó los 17 milímetros registrados en el aeropuerto de Lima durante dos jornadas consecutivas de enero de 1970, según la referencia histórica proporcionada por el especialista.

Levy precisó que el nuevo registro se alcanzó cuando todavía faltaban dos horas para cerrar el periodo diario de medición, por lo que el acumulado podía seguir aumentando. El especialista también advirtió que las condiciones favorables para nuevas precipitaciones continuarán. Las lluvias ya han provocado aniegos y dificultades para el tránsito en distintos sectores del sur de Lima, donde la persistencia de las precipitaciones ha puesto a prueba los sistemas de drenaje y alcantarillado.

La advertencia, establecida mediante el aviso meteorológico N.° 451, permanecerá vigente hasta el viernes 6 de noviembre y comprende 13 departamentos del país. Aunque las precipitaciones disminuirían durante la última jornada, el organismo mantiene un nivel de peligro naranja para ese día. El pronóstico también contempla descargas eléctricas, ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora y posible caída de granizo en sectores de la sierra norte.

El panorama meteorológico coincide con nuevos episodios de lluvias y lloviznas en Lima Metropolitana, donde las precipitaciones registradas durante la noche del martes 3 y la madrugada del miércoles 4 ocasionaron acumulaciones de agua en calles y avenidas.

Alerta roja: ¿cuánto lloverá hasta el 6 de noviembre?

De acuerdo con las proyecciones del Senamhi, los mayores acumulados previstos para la costa norte se concentraron durante miércoles 4 de noviembre, donde las precipitaciones oscilaron entre 5 y 55 milímetros diarios, valores que se repetirían el jueves 5, cuando continuará vigente el nivel rojo de peligro.

El viernes 6 se espera una disminución de los acumulados, con registros estimados de entre 4 y 40 milímetros diarios. Aunque el nivel de peligro descenderá a naranja, las precipitaciones podrían continuar afectando localidades expuestas a inundaciones, especialmente donde existan deficiencias de drenaje o acumulación previa de agua.

De acuerdo con las proyecciones del Senamhi, los mayores acumulados previstos para la costa norte se concentrarán durante las primeras dos jornadas del aviso meteorológico. (Gráfico: Composición elaborada con IA).

En la sierra norte, el organismo prevé acumulados de entre 8 y 29 milímetros diarios. Para la sierra central, los valores fluctuarían entre 6 y 17 milímetros durante el jueves, y entre 4 y 17 milímetros el viernes. En la sierra sur, las precipitaciones oscilarán entre los 11 milímetros diarios y los 15 milímetros durante la última jornada.

El aviso comprende a Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. Sin embargo, la inclusión de un departamento no significa que todo su territorio presente el mismo nivel de peligro ni que vaya a registrar los acumulados máximos anunciados.

Tumbes y Piura concentran la atención por las lluvias intensas

La situación más preocupante se presenta en Tumbes, donde el Senamhi pronostica precipitaciones de fuerte a extrema intensidad. En la costa interior de Piura, las lluvias podrían alcanzar niveles de moderados a fuertes, mientras que las zonas de sierra de ambos departamentos también requieren vigilancia por posibles movimientos en masa y crecidas de quebradas.

Lluvias de moderada a extrema intensidad se vieron reflejadas en la costa norte del Perú. (Gráfico: INDECI / COEN).

El meteorólogo Javier Chiong, especialista del Senamhi, advirtió previamente que algunas localidades de Piura y Tumbes podrían registrar acumulados superiores a los 100 milímetros por episodio, dependiendo de la evolución de las condiciones atmosféricas.

Chiong informó que la localidad de Canchaque, en la sierra de Piura, había registrado 154,9 milímetros de precipitación. También mencionó lluvias importantes en Huarmaca, Hacienda Valles y Chalaco, mientras que, en El Salto, en Tumbes, se habían reportado acumulados de hasta 99 milímetros durante octubre.

el Senamhi pronostica precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en Tumbes; mientras que en Piura, las lluvias podrían alcanzar niveles de moderados a fuertes. (Gráfico: Composición elaborada con IA).

El especialista explicó que el calentamiento del mar frente a Piura, donde la temperatura superficial alcanzaba aproximadamente 26 grados Celsius, favorece la formación de precipitaciones superiores a las habituales para esta época del año.

Los registros adquieren relevancia si se considera que, según las referencias climatológicas mencionadas por Chiong, la costa norte suele presentar acumulados mensuales considerablemente menores durante octubre y noviembre.

Lima: Villa María del Triunfo registró uno de los mayores acumulados de lluvia

Mientras la costa norte enfrenta una alerta por precipitaciones intensas, Lima Metropolitana registró un nuevo episodio de lloviznas durante la noche del martes 3 y la madrugada del miércoles 4 de noviembre. Las precipitaciones afectaron principalmente a distritos del sur de la capital, donde se reportaron aniegos, dificultades para el tránsito y problemas en el sistema de alcantarillado.

Según los datos difundidos por ASISMET, la estación de Villa María del Triunfo registró un acumulado de 5,9 milímetros entre las 7:00 p. m. del martes y las 8:00 a. m. del miércoles. Le siguieron Cerro UNACEM, con 5 milímetros; Surco, con 2,7 milímetros; Villa El Salvador, con 2,3 milímetros; y Cieneguilla y Miraflores, con 2 milímetros cada uno.

Lima Metropolitana registró un nuevo episodio de lloviznas durante la noche del martes 3 y la madrugada del miércoles 4 de noviembre. (Gráfico: Composición elaborada con IA).

Otros registros comprendieron el muelle de Conchán, con 1,5 milímetros; la estación UNTELS, con 1,2 milímetros; Las Palmas, en Surco, y Barranco, con un milímetro cada uno; Chorrillos, con 0,8 milímetros; y San Isidro, con 0,4 milímetros.

Por su parte, el Senamhi reportó un acumulado de aproximadamente 5,3 a 5,4 milímetros en su estación de Villa María del Triunfo, según los reportes difundidos durante la mañana.

La entidad meteorológica recordó que un milímetro de precipitación equivale a un litro de agua por cada metro cuadrado de superficie. De esta manera, un acumulado de 5,9 milímetros representa 5,9 litros de agua por metro cuadrado durante el periodo de observación.

Cenepred advierte sobre la exposición de la población a inundaciones y deslizamientos

La preocupación por las precipitaciones también se extiende a los escenarios de riesgo previstos para los próximos meses. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) ha elaborado evaluaciones sobre la posible afectación de la población ante las lluvias previstas para el último trimestre de 2026, considerando tanto inundaciones como movimientos en masa.

Entre los datos difundidos sobre los escenarios de noviembre a enero se encuentran estimaciones de 8,5 millones de personas expuestas a inundaciones y más de cuatro millones expuestas a movimientos en masa, incluidos huaicos, derrumbes y deslizamientos.

El Cenepred mantiene un estudio de escenario de riesgo por lluvias para el periodo octubre-diciembre de 2026. (Mapa: Difusión Cenepred). / Diego Aquino Pedraza

El análisis del riesgo considera variables como la cercanía de viviendas a ríos y quebradas, las características del terreno, la ocupación de zonas vulnerables y las condiciones de la infraestructura. Por ello, una misma cantidad de precipitación puede generar consecuencias diferentes dependiendo de la localidad donde se registre.

En su plataforma SIGRID, el Cenepred también mantiene disponible un estudio de escenario de riesgo por lluvias para el periodo octubre-diciembre de 2026, elaborado a partir de información meteorológica del Senamhi. El documento permite contextualizar las amenazas previstas a escala nacional, aunque no sustituye los avisos meteorológicos específicos para cada jornada.

Indeci recomienda reforzar medidas de prevención ante posibles emergencias

Frente al aviso meteorológico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a los gobiernos regionales y locales a revisar las rutas de evacuación y verificar que permanezcan despejadas y debidamente señalizadas.

La institución también recomendó comprobar la disponibilidad de establecimientos de salud, compañías de bomberos y comisarías para atender posibles emergencias, especialmente en sectores expuestos a deslizamientos, huaicos e inundaciones.

Se esperan lloviznas durante la noche de hoy y la madrugada del 5 de noviembre, principalmente en Lima Sur y Oeste, según el aviso meteorológico N.° 450 del SENAMHI. (Imagen: Difusión Comando FEN vía 'X').

Para la población, las recomendaciones incluyen reforzar los techos de las viviendas, identificar zonas seguras y establecer mecanismos de alerta temprana mediante sirenas, campanas, silbatos u otros dispositivos comunitarios.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), encargado de coordinar el seguimiento de posibles afectaciones con los gobiernos regionales y locales.