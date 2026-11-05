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La advertencia, establecida mediante el aviso meteorológico N.° 451, permanecerá vigente hasta el viernes 6 de noviembre y comprende 13 departamentos del país
La advertencia, establecida mediante el aviso meteorológico N.° 451, permanecerá vigente hasta el viernes 6 de noviembre y comprende 13 departamentos del país
Por Diego Aquino Pedraza

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja por precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en la costa norte, principalmente en Tumbes, donde los acumulados podrían alcanzar los 55 milímetros de lluvia por día durante el jueves 5 de noviembre y extenderse hasta el viernes 6. El aviso meteorológico también comprende a Piura, cuya costa interior registraría precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, en un escenario que mantiene en alerta a las autoridades por posibles inundaciones y otros eventos asociados a las lluvias.

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