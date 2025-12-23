La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) oficializó este martes el lanzamiento del “Plan Verano 2026”, un despliegue operativo integral diseñado para gestionar el flujo vehicular y seguridad vial en la Panamericana Sur durante las celebraciones por fin de año y temporada veraniega.

Esta iniciativa, gestionada directamente por el municipio limeño, contempla el uso de una flota de auxilio vial compuesta por grúas de diversos tonelajes (livianas, semipesadas y pesadas), ambulancias, motocicletas y drones para el monitoreo en tiempo real.

Así, el despliegue se realizará en coordinación con la Policía de Carreteras, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios.

Monitoreo las 24 horas

Por otro lado, la MML habilitó la Central de Emergencias 939 561 906. Esta línea funcionará las 24 horas, los 7 días de la semana, para atender reportes de accidentes de tránsito, fallas mecánicas, emergencias médicas y labores de limpieza en las vías.

En ese sentido, para fortalecer la fiscalización, se han dispuesto 60 inspectores municipales de transporte que trabajarán de forma articulada con la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional del Perú.

Plan Verano Seguro 2026

Reordenamiento del tránsito: Cambio de sentido

Con el objetivo de reducir el congestionamiento durante las horas pico de retorno a la capital, el plan establece la modificación del sentido de la vía en fechas específicas. Esta medida se aplicará de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. en los siguientes días:

Enero a marzo: Todos los domingos.

Todos los domingos. Fechas especiales: Jueves 1 de enero (Año Nuevo) y domingo 5 de abril (Semana Santa).

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, presentó el plan unto al general PNP Manuel Vidarte, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. En el acto también participaron el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, y el comandante César García, representante de la 24.° Comandancia Lima Sur.