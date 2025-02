En el Congreso de la República se han aprobado, en los últimos años, leyes para declarar como feriados fechas conmemorativas en el Perú, pero el número ha llegado hasta los 16 en este 2025, lo que ha generado reacciones y opiniones de distintos sectores. Desde el 2020 se han aumentado cuatro feriados más a los 12 que ya existían . También se debe tomar en cuenta que el Poder Ejecutivo establece durante el año días no laborables para el sector público, a fin de promover el turismo interno.

Este año fueron decretados como feriados el 1 de enero (Año Nuevo); 17 y 18 de abril (Semana Santa); 1 de mayo (Día del Trabajo); 7 de junio (Día de la Bandera y Batalla de Arica) y 29 de junio (Día de San Pedro y San Pablo); 23 de Julio (Día de la Fuerza Aérea del Perú) y 28 y 29 de julio (Fiestas Patrias); 6 de agosto (Batalla de Junín) y 30 de agosto (Día de Santa Rosa); 8 de octubre (Batalla de Angamos); 1 de noviembre (Día de Todos los Santos); y 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción), 9 de diciembre (Batalla de Ayacucho) y 25 de diciembre (Navidad).

En ese contexto, el legislador Wilson Soto, de la bancada de Acción Popular, presentó un proyecto de ley para reducir el número de feriados y dejarlo en 10, es decir, eliminar seis, a fin de “fortalecer la productividad y optimizar los días no laborables”.

Soto plantea que se vuelvan laborables los feriados del 7 de junio (Día de la Bandera y Batalla de Arica), 23 de julio (Día de la Fuerza Aérea del Perú), 6 de agosto (Batalla de Junín), 30 de agosto (Día de Santa Rosa de Lima), 8 de octubre (Combate de Angamos) y del 9 de diciembre (Batalla de Ayacucho). La mayoría de ellos están relacionados a fechas históricas y batallas militares y han sido aprobados en los últimos años.

El congresista Roberto Chiabra (No Agrupado) se mostró a favor de eliminar un grupo de días feriados del calendario y consideró que las fechas conmemorativas de batallas o relacionadas a la Independencia del Perú, deben ser declaradas feriados laborables solo en aquellos años como los de bicentenario.

Recordó que se aprobó como feriados las fechas en las que se celebraban los 200 años de las batallas de Junín y Ayacucho, es decir en el 2024, pero enfatizó que un año después ya no hay razón para que se mantengan como feriados. A criterio del congresista, de los feriados aprobados en los últimos años solo debe mantenerse el del 7 de junio, Día de la Bandera.

“Estoy de acuerdo con esta propuesta. Hay que ver que se colocaron feriados en fechas por la trascendencia que tenían, como los 200 años de la Batalla de Ayacucho y Junín. Está bien que no lo hayamos celebrado en la dimensión que merece [lamentablemente]. Si hubiera sido otro país hubiera hecho otra cosa grandiosa, no lo hicimos, pero este año ya no son los 200 años y ya cambia la situación”, expresó Chiabra.

“El 7 de junio, que fue la fecha que propuse para que sea feriado, debe ser, para mí, el único feriado por lo que significa la bandera para todos y el mensaje que había que darles a algunas regiones que izan una bandera. Si la bandera que nos identifica a todos nosotros, como en otros países, no tiene un día feriado, (entonces) algo tiene que haber”, agregó.

“Ya dejarían de ser feriado no laborable los 200 años de Junín, los 200 años de la Batalla de Ayacucho. Quedarían los días centrales de los institutos y otras (fechas) que ya deberían dejar de ser feriado”, enfatizó.

No obstante, Chiabra pidió tomar en cuenta el impacto que tienen los feriados en el turismo interno y que se debe equilibrar ese tema para que dicho sector no se vea afectado.

Feriados afectan a los informales, asegura abogado laboralista

El abogado laboralista Jorge Toyama advirtió que cada feriado le cuesta al país 0.25% de menor crecimiento en el Producto Bruto Interno (PBI), ya que la mayoría de las empresas no trabaja y no se generan ingresos.

“En el Perú la mano de obra es fundamental. La riqueza de los países se construye por tecnología, transformación y mano de obra, y el Perú es, sobre todo, mano de obra, no es una industria primaria-transformativa, la mayoría de peruanos es mano de obra. Entonces, si no se trabaja se impacta directo en el PBI y la productividad laboral”, explicó a El Comercio.

El especialista remarcó que los feriados no tienen mayor impacto en el turismo, en cambio, enfatizó que los que sí se ven perjudicados son los trabajadores informales, quienes dependen de los días laborables.

“Ciertamente hay trabajadores que se van de vacaciones y consumen, pero eso solo sucede cuando los feriados son cerca del fin de semana, pero un feriado que cae martes, miércoles o jueves, normalmente, no impacta en el turismo de manera material. No es tan cierto que los feriados impactan, y si en caso impactan, reitero, la mayoría de las empresas y los trabajadores son perjudicados”, argumentó.

“Gran parte de la informalidad depende del trabajo efectivo, no depende de un feriado. Desde el ambulante que les vende comida a los operarios de la fábrica hasta los transportistas porque en el feriado se reduce el transporte”, agregó.

Otro punto que resaltó Toyama es el impacto de los feriados en el sector educación, ya que los colegios y universidades pierden horas de clases, las cuales no se recuperan.

“Un tema importante que no se habla son los estudios. Cada feriado es de seis a ocho horas menos de clases. Es un impacto también relevante y material que no se dice, que es la educación. Los niños, los adolescentes y los universitarios estudian menos, ya que no recuperan esas horas pérdidas”, precisó.

“En un país donde la productividad laboral es recontra baja, 12 dólares la hora, y somos el cuarto país menos productivo de la región, entonces necesitamos trabajar. Somos un país donde en los rankings PISA de educación estamos en la tabla hacia abajo”, agregó.

Piden eliminar días no laborables en el sector público

El economista Jorge González Izquierdo señaló a El Comercio que las autoridades deberían reducir el número de feriados y eliminar los días no laborables que se dictan para los trabajadores del sector público, ya que “reducen el valor de la producción nacional”.

“El incremento de los feriados y los días no laborables causa un daño a la economía peruana. En el caso de los feriados porque es obligatorio para el sector público y privado y prácticamente la economía deja de producir ese día, y producción que no se hace en un día no se recupera en el tiempo. Es decir, como el feriado es obligatorio para el sector público y privado reduce el valor de la producción nacional y, con ello, el bienestar de la población”, expresó.

“Los días no laborables le causan un daño a la economía peruana porque reducen la productividad de la economía. Y a menor productividad, menor valor de la producción, con ello también afecta negativamente el bienestar de la población”, agregó.

Además, González Izquierdo enfatizó que los denominados días no laborables para el sector público también afectan al sector privado, ya que muchas de las transacciones que realizan las empresas están relacionadas con el aparato estatal, por lo que estas gestiones se truncan.

También recordó que la recuperación de horas no laboradas en los días posteriores implica que los trabajadores estatales laboren de 10 a 11 horas al día, lo cual, según advirtió, afecta la productividad.

El economista descartó el argumento respecto a que los ingresos generados en el turismo interno con los feriados compensan lo que se deja de producir en otros sectores económicos.

“El sector turismo debe pesar en la economía peruana un 4% o 5%, y con eso (lo de los feriados) se causa perjuicio a sectores como la manufactura, que pesa 16%; al sector comercio, que pesa 10%; al sector minero, que pesa 14%. No tiene sentido tomar medidas que benefician a un sector como el turismo, que te pesa relativamente poco, y se perjudica a sectores que te pesan relativamente más”, aseveró.

El exceso de feriados “puede tener impactos negativos en la actividad económica”, advierte el BCR

El Banco Central de Reserva (BCR) indicó que los feriados o días no laborales tienen “importantes repercusiones” sobre las personas y la economía, por lo que advirtió que el exceso de feriados “puede tener impactos negativos en la actividad económica”.

“Los períodos de descanso legal, tales como feriados o días no laborables, tienen importantes repercusiones sobre las personas y sobre la economía. Por un lado, los feriados pueden tener impactos positivos sobre el balance entre trabajo y familia, la productividad, y el consumo en sectores como el turismo. No obstante, un exceso de feriados puede tener impactos negativos en la actividad económica”, señaló el BCR.

Además, recordó que, en los últimos años, los días no laborales en Perú se han incrementado en 33%, al aumentar de 12 a 16 feriados.

“Este incremento podría tener efectos diferenciados, y en algunos casos no deseados, sobre las actividades económicas, además de elevar los costos laborales, afectando la contratación formal. Según la legislación peruana, el trabajador que labore en un día feriado no laborable percibe 2 remuneraciones diarias adicionales a la remuneración ordinaria que le corresponde por ese día”, precisó el ente emisor.

“Los 4 días no laborables adicionales recientemente aprobados podrían reducir el crecimiento del PBI en 0,16 puntos porcentuales en el primer año de implementación respecto al crecimiento que se tendría en ausencia de dichos feriados”, añadió.

Por ello, el BCR consideró importante evaluar de manera periódica los efectos del establecimiento de feriados nacionales frente a otras alternativas como la conmemoración de fechas festivas sin descanso forzoso o la implementación de “feriados flotantes”, en los cuales las empresas en conjunto con los trabajadores deciden autónomamente la distribución de días de descanso al año, como ocurre en algunas provincias de Canadá, o feriados que se puedan mover hacia un viernes o lunes, complementado con políticas para impulsar el turismo interno en esos días.

Pidió tomar en cuenta la experiencia de países que redujeron los feriados no laborables, como Camboya en 2019, Filipinas en 2021 y Dinamarca en 2023.

Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno reducir número de feriados compensables en el 2025

La Defensoría del Pueblo solicitó a la presidenta Dina Boluarte la reducción de los feriados compensables para el 2025, considerando el alto número de feriados aprobado para las entidades públicas en el 2024, lo cual se incrementó con los feriados establecidos por ley en los últimos cinco años. El pedido busca fortalecer la atención del servicio público a las personas y la productividad y competitividad del país.

En el documento, enviado a fines del 2024, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, explica los efectos negativos que produce la aprobación de feriados compensables en un corto espacio de tiempo en la productividad de las entidades y los conflictos de carácter laboral que estos generan, posicionando al Perú en el ránking de los países de Sudamérica con el mayor número de días de descansos remunerados.

El funcionario recordó que, en el 2020, el Perú contaba con 12 feriados no laborales declarados por ley, no obstante, en los últimos años se aprobaron 4 nuevas festividades no laborables, por lo que suman 16 días los días de descanso remunerado para los trabajadores del sector público y privado, aumentándose a 46 si se consideran los 30 días de su periodo vacacional.

“Se convierte, de esta manera, al Perú en país menos atractivo para las inversiones debido a los costos que se tienen que asumir para pagar una contraprestación sin recibir un trabajo a cambio o pagar una triple remuneración al trabajador si necesita que la actividad de su empresa no paralice”, precisó.

Recordó que el Ejecutivo aprobó los denominados feriados compensables, que se establecen en las fechas seguidas a los feriados no laborables. En el 2024 inicialmente se declararon 7, a los que posteriormente se agregaron 3 más por la realización del APEC, realizado en noviembre pasado en Lima, sumando en total 10 feriados compensables, los que sumados a los feriados legales dan un total de 26 feriados para el sector público y 56 si se suman las vacaciones.

De igual manera, el defensor del Pueblo hizo mención que los feriados para el sector público generan consecuencias negativas para los ciudadanos porque la disminución de horas de atención al público frustra las gestiones que quieren realizar en el trámite de sus derechos civiles, sociales y económicos, Y sobre todo existe una afectación en los servicios esenciales, como en la educación, en lo que los más afectados son los estudiantes.

Recordó, asimismo, que estas medidas también generan perjuicio a los trabajadores porque al recuperar las horas no trabajadas laboran más de 8 horas diarias y 48 horas semanales, en contradicción con lo que indica la Constitución. Esta situación hace que los servidores públicos en muchos casos, para no recuperar horas, soliciten vacaciones en la misma fecha de los feriados, afectando aún más la productividad de las entidades, a pesar de que Servir ha indicado que este pedido de vacaciones no es adecuado, pues la finalidad del feriado compensable es recuperar las horas no laboradas con trabajo efectivo adicional a la jornada ordinaria.

Por ello, recomendó al Legislativo se realice una evaluación técnica económica previa a la aprobación de feriados no laborables, y considerar feriados declarativos en los que se conmemore la identidad de la fecha sin afectar la jornada laboral y de esta manera no se incrementen los costos laborales y la reducción de la producción y competitividad de la actividad productiva.

Adex también pide reducción de feriados

La Asociación de Exportadores (ADEX) advirtió que el aumento del número de feriados está empezando a afectar a los estudiantes, empresas y a la economía en general, por lo que consideró que este “exceso de feriados” “pueda estar creando más problemas para la sociedad”. Pidió al Congreso eliminar los feriados del 7 de junio, 23 de julio, 6 de agosto y 9 de diciembre.

“Los estudiantes son los primeros en sentir el impacto de estos días libres. Cada día que no van a clases representa una oportunidad menos para aprender y prepararse para el futuro. Esta interrupción en su educación afecta su desarrollo académico y puede retrasarlos en su camino hacia la formación profesional”, indicó ADEX.

“Para las empresas, especialmente las que forman parte del sector exportador, cada feriado significa una disminución en la competitividad frente a otros países con menos feriados. Cuando se interrumpe la producción, las cadenas de suministro se atrasan y los compromisos comerciales acordados se ven en riesgo de cumplimiento. Este impacto es aún más grave para las micro y pequeñas empresas, que son vitales para la economía del Perú”, agregó.

Además, recordó que, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), cada día no laborado reduce el Producto Bruto Interno (PBI) en cerca de S/ 400 millones.

“Si logramos reducir el número de feriados, las empresas podrán contar con un calendario laboral más eficiente, lo que no solo favorecerá la productividad, sino también permitirá un flujo continuo de trabajo”, afirmó ADEX.