Las municipalidades de Barranco y Miraflores además de algunos sectores del Callao dispusieron el cierre de sus balnearios y la restricción de accesos en el circuito de la Costa Verde ante el incremento de los oleajes anómalos. Personal de serenazgo, fiscalización y la Policía Nacional del Perú colocaron banderas rojas y cercos de seguridad para impedir el ingreso de bañistas y deportistas por oleajes anómalos en medio del fenómeno El Niño.

En el distrito de Barranco, las autoridades comunales clausuraron el acceso a los seis balnearios de su jurisdicción, entre los que figuraron Las Sombrillas, Los Yuyos y Cascadas. Los equipos de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres verificaron que el impacto del agua alcanzó la zona de arena y destruyó parte de las estructuras del borde costero.

Oleajes anómalos generaron daños en varias zonas del litoral peruano. (Foto: César Campos / @photo.gec)

Por su parte, la Municipalidad de Miraflores inhabilitó un carril de la autopista en sentido norte-sur a la altura de la playa Waikiki desde las 10 a.m. del 24 de noviembre. Una inspección técnica constató la erosión y el deterioro de un tramo de más de 50 metros en el muro de contención, además del colapso de calzadas en la playa La Pampilla.

La administración de Miraflores solicitó formalmente a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos la declaración de emergencia para la vía de la Costa Verde. El pedido municipal se fundamentó en la recurrencia de daños estructurales provocados por el mar, los cuales aumentaron la altura de las olas hasta en un 50% respecto de sus valores habituales.

Los accesos a la playa Grau en el Callao también fueron restringidos parcialmente para peatones luego que los oleajes lograran superar las barandas. Este impedimento persiste hoy con presencia de serenos y policías para evitar que personas se acerquen a la zona.

Marina de Guerra pronostica oleajes anómalos hasta el 29 de noviembre

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú actualizó el aviso oficial sobre las condiciones oceanográficas y confirmó que los oleajes anómalos continuarán en el litoral hasta el domingo 29 de noviembre. El informe técnico precisó que el fenómeno se intensificará progresivamente a categoría de fuerte en las zonas centro y sur del país a partir de la tarde del viernes 27 de noviembre.

La autoridad marítima explicó que las alteraciones en el nivel del mar respondieron al calentamiento oceánico del Fenómeno El Niño y a la presencia de la fase de luna llena. Frente al riesgo de desbordes e inundaciones, las capitanías de puerto ordenaron la suspensión de faenas pesqueras y deportivas a las 3:30 p.m. y pidieron a la ciudadanía respetar las prohibiciones vigentes.