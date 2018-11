Plaza de Armas: sujeto agrede a mujer frente a policías durante transmisión de Facebook

Una periodista denunció haber sido víctima de agresión mientras entrevistaba a dos invitadas al Palacio de Gobierno. Ocurrió el último lunes a unas cuadras de la Plaza de Armas de Lima y en presencia de dos policías.



Según un video de la transmisión en vivo vía Facebook, cuando Madeleine Zafra presentaba a las artistas shipibo-conibo Olinda Silvano Inuma de Arias y Silvia Ricopa, invitadas por el presidente Martín Vizcarra a un almuerzo en honor de los Reyes de España, fue empujada por un sujeto que, lejos de disculparse, le insulta y golpea el celular con el que grababa la entrevista.

"Estoy pasando y la señora me agrede", dijo a los agentes luego de que la mujer reprochara su actitud y la de los policías por no intervenir.

“¡Es un malcriado! Mire lo que me ha hecho. ¡Insolente! La policía no hace nada. ¿Somos agredidas y ustedes no hacen nada?”, respondió la agraviada.

A través de un pronunciamiento en Facebook, la Asociación de Jóvenes Indígenas Organizados expresó su rechazo al accionar de sujeto que ha sido identificado como Manuel Vale Mires y pidió a las autoridades intervenir de oficio en el caso.

-ACTUALIZACIÓN-

A través de un breve comunicado, la Universidad de Lima informó que Manuel Valega Mires "no ha tenido ni tiene vínculo laboral oficial" con dicha casa de estudios.