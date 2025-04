El congresista Edwin Martínez planteó este jueves, en medio de un debate en el Parlamento de un pleno temático de seguridad ciudadana, que los homicidas peruanos eliminen a los delincuentes extranjeros , pues consideró que “nos tienen prisioneros en las calles”. Esto en el contexto del paro de transportistas que se desarrolla en Lima y Callao ante la ola de criminalidad que afecta al país.

Además, el parlamentario planteó que se expulse a todos los extranjeros que se encuentren en calidad migratoria irregular en el Perú, pues consideró que “ilegalidad es sicariato y delincuencia”.

“Ante tremenda ola de criminalidad y ante la inacción del Estado, lo único que tenemos que exigir, y no se necesita ley para ello, es la declaratoria del estado de sitio, perder las garantías constitucionales. Hoy está en riesgo nuestra vida, no sabemos si al salir del Congreso nos van a meter un balazo. Ni la suya, ni la mía, ni la de la presidenta (Dina Boluarte) ni la del ministro está garantiza. ¡Nos matan o los matamos! Ya no hay que ser tibios. Sugerir y exhortar al Ejecutivo que, de una vez por todas, deporten a todos los extranjeros, (son) un millón 200 mil ilegales. Ilegalidad es sicariato, es delincuencia, es asesino, es violador. No merecen estar en nuestro país”, aseveró Martínez.

“Ya nos tienen prisioneros en las calles, somos prisioneros de nuestro propio miedo a enfrentarlos. Ojalá que nuestros asesinos asesinen a esos malditos y no los dejen seguir asesinando al pueblo”, agregó.

Momentos antes, Edwin Martínez también planteó, ante el canal del Congreso, que se implante el estado de sitio para frenar la delincuencia.