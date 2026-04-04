La Policía Nacional destinará unos 3 mil agentes para brindar seguridad en el Estadio Monumental y en las rutas de acceso al lugar donde este sábado se jugará el clásico Alianza Lima - Universitario, un día después de la tragedia que dejó un muerto y decenas de heridos en el Estadio Matute.

En declaraciones a Canal N, el jefe de la policía detalló que este número de miembros de la PNP estarán presentes, no solo en el coloso del partido de fútbol, sino en otros “lugares estratégicos” que han identificado como zonas problemáticas porque han tenido incidentes precios.

Asimismo, reiteró que lo ocurrido en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, durante el banderazo de Alianza Lima este 3 de abril no fue un desplome de una pared o de parte de la tribuna.

“Un número importante de hinchas estuvo en la tribuna sur y en ese momento de avivar y motivar a su equipo, se produce una avalancha de los hinchas que logran hacer un aprisionamiento de los que estaban en el centro de la tribuna”, detalló.

Arriola dijo que la necropsia que se practique en el cuerpo del fallecido durante la tragedia, Fredy Cornetero Vega de 39 años, confirmará los motivos de su deceso. Sin embargo, adelantó que por las lesiones y los primeros informes, el hincha falleció por una asfixia producto de la avalancha humana.

“Hubo un desconcierto las dos primeras horas porque se hablaba que había cedido una parte de la tribuna, un desplome, pero nada de ello, hubo una avalancha humana”, reiteró el general PNP.

También aseguró que la fiscalía de La Victoria que está a cargo de las investigaciones de esta tragedia en el Matute ha levantado las imágenes de las cámaras de seguridad para poder determinar responsabilidades.

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