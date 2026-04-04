Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La PNP y la fiscalía sigue con las investigaciones de la tragedia en el Estadio Matute. (Foto: César Campos / @photo.gec)
La PNP y la fiscalía sigue con las investigaciones de la tragedia en el Estadio Matute. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

La Policía Nacional destinará unos 3 mil agentes para brindar seguridad en el Estadio Monumental y en las rutas de acceso al lugar donde este sábado se jugará el clásico Alianza Lima - Universitario, un día después de la tragedia que dejó un muerto y decenas de heridos en el Estadio Matute.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.