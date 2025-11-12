Polémica por sucesión en rectorado de la UNI: denuncian usurpación de competencias de gestión actual

La Sunedu sostiene que tras la renuncia del rector de la UNI, su asamblea universitaria eligió, en mayo de este año, al vicerrector de Investigación (Arturo Talledo) como rector interino, pese a que el artículo 66 de la Ley Universitaria establece que la elección del rector corresponde exclusivamente a la totalidad de docentes ordinarios y estudiantes matriculados mediante votación universal.

Alfonso López Chau renunció al rectorado para postular a la presidencia de la República en el 2026. (Foto: Giancarlo Ávila)

En ese sentido, denunció que la UNI modificó sus estatutos para hacer válida esta elección, sin que los cambios fueran aprobados expresamente por la asamblea universitaria, sino que fue realizado por una Comisión Ad Hoc de Reforma Estatutaria, conformada solo por 9 asambleístas.

La respuesta de la UNI es clara: manifiesta que la Sunedu está excediendo sus competencias como ente supervisor, al querer designar autoridades universitarias o cambiar las decisiones que la instancias de la universidad ya han tomado.

¿Usurpación de funciones? ¿Cómo así?

En diálogo con El Comercio, el profesor de la UNI Martín Casado detalló que todo empezó el 26 de diciembre del 2024, cuando el entonces rector Alfonso López Chau convocó a Asamblea Universitaria, cuya única agenda era, según contó, instalar la nueva representación docente y estudiantil. Sin embargo, señaló que en aquella ocasión, el decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica (Tito Roberto Vilchez Vilchez) pidió en esa asamblea que se modifique el estatuto por la simple motivación de que López Chau iba a postular a la presidencia de la República.

“Estaban presurosos, querían que en ese momento se apruebe todo. Pero un asambleísta racional comentó que no tenían ningún documento que fundamente tal decisión. Motivo por el que la postergaron", indicó.

Arturo Talledo, quien fuera vicerrector de Investigación de la UNI, fue designado rector interino hace 6 meses. (Foto: UNI)

No obstante, Casado precisó que desde antes de que se instale dicha asamblea, ya había una comisión estatutaria conformada por 9 miembros dispuesta a hacer una reforma parcial o total del estatuto. Además de ello, agregó que en otra asamblea, López Chau conformó una nueva comisión de 18 miembros, esta vez, solo para modificar el artículo 55 del estatuto de acuerdo con su conveniencia.

“Ello ocurrió el 14 de febrero. Y bueno, pasó el tiempo, y el 25 de marzo, violando el mismo reglamento de la Asamblea Universitaria y haciendo votar a miembros accesitarios, cuyos titulares ya habían votado, lograron su propósito de que se modifique el estatuto con dos tercios del pleno de la asamblea", sostuvo Casado.

Incluso la Contraloría se pronunció al respecto, manifestando que esa modificación era completamente irregular.

Casado sostuvo que la Ley Universitaria es muy clara respecto a que cualquier autoridad universitaria se elige por votación de la comunidad universitaria. Sin embargo, refiere que al modificar el estatuto la otra parte considera que la Asamblea Universitaria puede elegir al rector sucesor. A propósito, resaltó que justamente ya la Sunedu se ha pronunciado, ratificando que la autoridad universitaria se elige por la comunión universitaria.

Shirley Chilet es reconocida como rectora por la Sunedu.

“El señor Arturo Talledo, como único candidato, ya que la doctora Shirley Chilet se retira de la asamblea para no avalar el delito que en realidad se estaba cometiendo, es elegido rector. Desde el 7 de mayo él está asumiendo de facto el rectorado, a pesar que dos días después Sunedu le contestó que la inscripción de su firma como rector era improcedente. Por el contrario, Sunedu inscribió la firma de la doctora Chilet aplicando solamente el artículo 57 del estatuto que la asamblea no había modificado, explicó Casado.

Sobre esto, el docente de la UNI subraya que no es que la Sunedu ha puesto un rector, sino que simplemente ha aplicado la sucesión que está escrita en el estatuto. Sin embargo, destacó que ya van más de 6 meses en que “el señor Talledo viene usurpando el cargo”. “Ya tenemos casi 1.050 egresados que no pueden registrar sus títulos en la Sunedu“, lamentó.

Sunedu sanciona a la UNI

La Sunedu resolvió sancionar a la UNI con una multa de S/24.597,70 argumentando que excedió las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria a su Asamblea Universitaria, en el marco del procedimiento administrativo sancionador instruido contra dicha casa de estudios.

Detalló que la sanción se impuso luego de verificarse que, tras la renuncia del rector de la UNI, su asamblea universitaria eligió, en mayo de este año, al vicerrector de Investigación como rector interino, pese a que el artículo 66 de la Ley Universitaria establece que la elección del rector corresponde exclusivamente a la totalidad de docentes ordinarios y estudiantes matriculados mediante votación universal.

La Sunedu exhorta a la UNI ha reconsiderar designación en el cargo de rector interino. (Foto: Andina)

Asimismo, Sunedu sostuvo que la UNI modificó sus estatutos para hacer válida esta elección, sin que los cambios fueran aprobados expresamente por la asamblea universitaria, sino que fue realizado por una Comisión Ad Hoc de Reforma Estatutaria, formada solo por 9 asambleístas.

De acuerdo con la resolución del Consejo Directivo de la Sunedu, estas actuaciones de la asamblea universitaria vulneraron el principio de legitimidad de origen y afectaron la gobernabilidad institucional, al modificar las reglas de sucesión previstas en la fórmula electoral elegida por la comunidad universitaria.

La UNI sostiene que la Sunedu intenta violar la autonomía universitaria. (Fuente: El Peruano)

Asimismo, como medida correctiva, la Sunedu dispuso que la UNI deje sin efecto la elección del doctor Fernando Talledo Coronado como rector interino y que el cargo sea asumido por la vicerrectora académica de la fórmula electa, la doctora Shirley Chilet Cama, quien se encuentra inscrita ante el registro de la Sunedu.

“Esta irregularidad por parte de la UNI ha generado un vacío legal que genera incertidumbre en las acciones administrativas y afecta incluso la inscripción de grados y títulos. Una vez restituida la doctora Chilet Cama en el cargo de rectora interina, la autoridad deberá convocar a elecciones generales“, expresó la superintendencia.

¿Qué ha dicho la gestión actual de la UNI?

Por su parte, a través de un pronunciamiento por escrito, la UNI rechazó en todos sus extremos la resolución emitida por la Sunedu, al considerar que vulnera su autonomía y excede las competencias del ente supervisor. Asimismo, sostuvo que se ha trasgredido la autonomía universitaria.

“La Asamblea Universitaria, como máximo órgano de gobierno de la UNI, en ejercicio pleno de su autonomía universitaria y en defensa del Estado de Derecho, rechaza de manera categórica la Resolución y desconoce toda disposición que pretenda designar autoridades universitarias o sustituir las decisiones de nuestros órganos de gobierno”, señaló el pronunciamiento difundido este jueves.

Pronunciamiento de la UNI rechazando la resolución emitida por la Sunedu.

La casa de estudios argumentó que la Sunedu cuenta con “funciones de supervisión y registro, no la competencia para nombrar ni remover rectores”. Además, advirtió que ninguna “medida correctiva” faculta al organismo a designar autoridades ni a reemplazar la voluntad de la Asamblea Universitaria.

“Convertir una función de supervisión en un acto de designación constituye un acto ultra vires, que vulnera la autonomía universitaria, el principio de legalidad y el debido procedimiento”, añadió la institución.

En tanto, la UNI anunció que presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los funcionarios Castillo Venegas, Hernández García y Vallejos Flores, así como contra quienes resulten responsables de la elaboración, aprobación y ejecución de la resolución, por presunta “usurpación de funciones, nombramiento o aceptación ilegal de cargo, abuso de autoridad y los delitos que correspondan”.

Antecedentes en este caso

Mayo 2025

La Sunedu emitió el Informe Nº 298-2025-SUNEDU, mediante el cual recomienda actualizar los datos de Shirley Emperatriz Chilet Cama, como rectora interina de la UNI, tomando en cuenta el artículo 57 del estatuto de dicha universidad. Del mismo modo, insta a actualizar el Registro de Datos de Autoridades de la universidad para consignar que ejerció el cargo de Vicerrectora Académica titular hasta el 6 de mayo de 2025.

Por otro lado, también invoca a que consignar en el mismo registro que el señor Pablo Alfonso López Chau Nava ejerció el cargo de Rector titular hasta el 6 de mayo del mismo año.

Mayo 2025

A través de un comunicado, la UNI, expresó su rechazo “de manera categórica” al contenido de dicho informe de Sunedu, al considerarlo “ilegal, inconstitucional y nulo de pleno derecho”. Indicó que el documento incurrió en graves afectaciones a principios fundamentales del orden constitucional peruano, al extralimitarse en sus funciones y vulnerar la autonomía universitaria.

En ese sentido, la UNI dijo que iniciará las acciones legales correspondientes contra los responsables de la elaboración y emisión de dicho informe, que calificó como “acto arbitrario”.

Junio 2025

La Sunedu inició un procedimiento administrativo sancionador contra la UNI, tras detectar presuntas infracciones al marco legal universitario vinculadas a la modificación del Estatuto y a la elección de un rector ante la vacancia del cargo. La decisión se sustenta en un informe técnico que detalla, entre otros aspectos, que la Asamblea Universitaria eligió un rector interino, tras la renuncia del titular, aplicando una reforma estatutaria que no habría cumplido con los procedimientos formales ni respetado el principio de participación democrática.