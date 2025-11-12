Hernán Medrano Marin
Hernán Medrano Marin

Polémica por sucesión en rectorado de la UNI: denuncian usurpación de competencias de gestión actual
La renuncia de Alfonso López Chau al cargo de rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en abril pasado, para iniciar su campaña presidencial, dio pie al inicio de un conflicto entre la casa de estudios y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Esto se debe a las acciones supuestamente irregulares que, según la entidad supervisora, llevó a cabo la universidad en el proceso de sucesión para el referido puesto. No obstante, esta última asegura que todo se realizó conforme a sus bases y acusa a la superintendencia de pretender violar la autonomía universitaria.

