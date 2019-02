La policía busca a siete personas de la red de 'Lunarejo'

Fernando Zevallos Gonzales, ex dueño de Aerocontinente y considerado por EE.UU. uno de los capos del narcotráfico mundial, creó un aparato para lavar el dinero generado por su actividad ilícita. De acuerdo con la fiscalía, esta red estaba formada por familiares y otras personas de su entorno que contribuyeron a introducir las ganancias del tráfico de drogas en empresas de fachada en el Perú y el extranjero.



Luego de un proceso de tres años, el último lunes el Poder Judicial (PJ) sentenció a Fernando Zevallos (quien desde el 2005 cumple una sentencia de 20 años por narcotráfico) y a otras 11 personas por el delito de lavado de activos, en modalidades de conversión y transferencia.



Después de la lectura del fallo se apresó a cuatro de los procesados que acudieron a la audiencia: Milagros Zevallos Gonzales y Winston Ricardo Zevallos Gonzales, ambos hermanos del otrora empresario aeronáutico, y sus cuñados Mónica María Córdova Sánchez e Yván Mejía Magnani.



Aún está pendiente la captura de siete personas por este caso. La Policía Nacional busca a Lupe Zevallos Gonzales y Sara María Gonzales Gabancho, hermana y madre de Fernando Zevallos, respectivamente. Además, a Félix Fernández Gutiérrez, Pedro Cárdenas Gutiérrez, Jaime Arturo Sánchez Galdós, Jorge Portilla Barraza y Percy Dangello Araníbar Castellanos.



Las órdenes de ubicación y captura de los sentenciados fueron enviadas por el Poder Judicial a la policía la noche del lunes y ya se ingresaron al sistema de información policial. La PNP ha formado siete equipos para cumplir con el mandato de la corte.



—Controversia—

Ayer, desde la clandestinidad, Lupe Zevallos, quien también fue presidenta del directorio de Aerocontinente, aseguró que se iba a entregar a las autoridades. “Estoy haciendo las coordinaciones con mi defensa y espero el día de hoy [ayer], en cualquier momento, me debo estar presentando a la justicia, a pesar de que sé que es una sentencia completamente injusta”, dijo vía telefónica a Exitosa Noticias.



También señaló que acudió a la audiencia del lunes pero que se retiró antes de la lectura de sentencia debido a que se sintió mal. Lupe Zevallos dijo que ingresó a la sala a las 11:45 a.m. y se fue alrededor de las 12:50 p.m. Sin embargo, en un comunicado, el PJ precisó que ella no estuvo en la diligencia y tampoco pidió permiso al tribunal para salir de la sala.



Al cierre de esta edición, la sentenciada no se había entregado a las autoridades.



—Empresas fachada—

El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada, indicó que esta red introdujo a la economía, a través de Aerocontinente y otras empresas de fachada, aproximadamente S/500 millones provenientes del narcotráfico. Estas operaciones ilegales, que incluyen la compra y transferencia de inmuebles, se dieron desde la década de 1990 hasta que Fernando Zevallos, conocido como el ‘Lunarejo’, fue apresado.



“Vendían acciones de un lugar a otro y formaban otras empresas alrededor para aparentar que movían grandes cantidades de dinero cuando en realidad estaban siendo financiadas por el tráfico de drogas”, precisó.



Como parte del fallo se impuso una reparación civil de S/250 millones que tendrá que ser pagada solidariamente entre todos los sentenciados.