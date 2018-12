Policía con seis denuncias por agresión fue detenido por golpear a ex pareja

Un suboficial de la Policía Nacional fue detenido tras ser denunciado por violencia contra su ex pareja, Susan Huamán Inciso (25). El agente en actividad, quien se encuentra en la comisaría Ciudad y Campo en el Cercado de Lima, registraba seis denuncias por agresión.

La detención ocurre luego de que la joven hiciera público su caso en el programa Punto Final de Latina. Según dijo, luego del reportaje, el sujeto volvió a buscarla para agredirla. “Este señor me quiere matar, hasta que no lo haga no va a estar tranquilo [...] Ya son seis denuncias que hago. Estoy desesperada”, declaró la joven para Latina.

Anoche, un reportaje de Punto Final reveló que Huamán Inciso había denunciado cinco veces previas al suboficial de PNP Adolfo Miguel Vidal Hinostroza por reiteradas agresiones y amenazas de muerte

“Vuelve y no pasa nada porque es de la Policía. No es justo. Que esperan que me encuentren muerta para que recién reaccionen”, declaró al dominical.

Entre las denuncias contra Vidal Hinostroza figuran los cargos de agresión sexual, agresión física y psicológica.

Pese a que la Policía le entregó medidas de protección por riesgo severo ante las amenazas de muerte, el suboficial igual lograba agredir a su ex pareja, denunció la joven quien reveló que tiene más de un mes de embarazo.