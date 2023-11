La Escuela de Oficiales de la Policía Nacional ubicada en Chorrillos será demolida en su totalidad para dar paso a la construcción de una nueva obra tras la paralización de los trabajos en el 2019, lo que ha generado que todos los cadetes sean trasladados a la Escuela de Suboficiales de Puente Piedra para que concluyan sus estudios.

El programa “Punto Final” indicó que el proceso para la construcción de la nueva Escuela de Oficiales de Chorrillos se inició en el 2014 y debía concluir antes de julio del 2016, pero recién en el 2017 se encargó a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) seleccionar a la empresa que debía ampliar y mejorar las escuelas policiales de San Bartolo, la de Chorrillos y de Puente Piedra.

Tras ello, la OIM designó a la constructora Málaga Hermanos para que lleve adelante el proyecto por más de 119 millones de soles, lo que contemplaba la elaboración del expediente técnico, ejecución de la obra y equipamiento de la nueva Escuela de Oficiales de la Policía de Chorrillos. Sin embargo, en el 2019 se paralizaron los trabajos.

El Ministerio del Interior indicó que se rescindió el contrato con la constructora Málaga Hermanos por no cumplir con los plazos, por lo que esta última solicitó una medida cautelar para no perder el contrato. Se inició un arbitraje y hasta el momento no hay pronunciamiento final.

Luis Goytizolo, funcionario del Mininter, indicó que se ha convocado hasta tres licitaciones entre 2020 y 2022 para ejecutar la obra, pero que dos fueron declaradas nulas y una desierta. Aseguró que este año se ha realizado una convocatoria y se ha seleccionado a un postor, por lo que los trabajos de la obra se iniciarían en los próximos meses.

“Es la construcción total de la escuela, vamos a demoler totalmente la escuela y vamos a construir aproximadamente 258 mil metros cuadrados de área”, señaló el funcionario.

La constructora Málaga señaló a “Punto Final” que encontró deficiencias en el proyecto del Mininter, como no tener la legítima propiedad del inmueble. En el informe se señaló que se le entregó más de 640 mil soles por el avance de la obra.

La nueva Escuela de Oficiales de la Policía de Chorrillos demanda una inversión que supera los 300 millones de soles, monto que incluye los 118 millones que quedaron en la anterior licitación. El proyecto estaría concluido en octubre del 2025.

Traslado

Los cadetes de la Escuela de Oficiales de Chorrillos han sido trasladados a la Escuela de Suboficiales de Puente Piedra. Un reportaje anterior mostró que las instalaciones de dicho establecimiento policial se encontraban en estado deplorable.

El general PNP Benito Cabrera Quispe, director de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, señaló que los ambientes ya fueron remodelados y se subsanaron las deficiencias.