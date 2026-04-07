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Resumen

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Los policías alcanzaron un pico de confianza en el 2020. (Foto: Fernando Sangama/@photo.gec)
Los policías alcanzaron un pico de confianza en el 2020. (Foto: Fernando Sangama/@photo.gec)
Por Carlos Gonzales

La confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional del Perú ha venido cayendo en los últimos años, llegando a solo 13,4% en el lapso de julio a diciembre del 2025. En ese mismo periodo, un 84,6% de personas dijo no tener confianza en la PNP. Este descenso se evidencia desde el 2014, pero solo en el 2020 se registró un pico, de 28,2% de confianza, en pleno desarrollo de la pandemia del COVID-19.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.