El nivel de confianza en la Policía fue dado a conocer por el Instituto Nacional de Informática y Estadística (INEI) en el informe “Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones”, que comprende el periodo de julio a diciembre del 2025.

Existe poca confianza de la ciudadanía en la Policía.

En el documento también se evidencia que entre julio y diciembre del 2024 se registró que un 18% sí confiaba en la Policía, lo que representa, en comparación con similar periodo del 2025, una disminución de 4.6 puntos porcentuales.

Además, hubo un crecimiento en el porcentaje de personas que no confían en la Policía, ya que -de enero a julio del 2024- había un 79,9%, pero en ese mismo lapso del 2025 aumentó a 84,6%, es decir, un crecimiento de 4,7 puntos porcentuales.

Este diario buscó un pronunciamiento por parte de la Policía Nacional. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no hubo respuesta.

La Policía ha perdido cercanía con el ciudadano, afirmó especialista

Nicolás Zevallos Trigoso, criminólogo y exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, remarcó que la poca confianza que tiene la ciudadanía en la Policía se fundamenta en que dicha autoridad ha perdido cercanía con el vecino.

En diálogo con El Comercio, el especialista explicó que, si bien los vínculos de algunos malos policías con la delincuencia y el avance de la criminalidad han deteriorado la imagen de la PNP, consideró que el poco trabajo social de los agentes es el principal problema. Por ello, consideró prioritario otorgarles recursos a las distintas unidades policiales que realizan trabajo comunitario y fortalecer las comisarías, ya que son las que tienen el primer contacto con el ciudadano.

“Lo que no estamos viendo es a una policía proactiva, cercana a la ciudadanía, apoyándola. No creo que (el avance de la criminalidad) tenga que ver con la incidencia delictiva, que sí tiene conexión”, refirió.

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“No es solamente el hecho que (los policías) estén involucrados o no en prácticas de corrupción o vinculados al crimen organizado, es también un asunto de que tan cercano están ellos a los ciudadanos, es el principal problema”, agregó.

Nicolas Zevallos director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología. Foto: GEC.

“Eso es mucho más determinante que el asunto que (los agentes) estén vinculados o no con el crimen organizado. Eso juega un papel, pero vayamos a las comisarías y veamos en qué condiciones están las oficinas para participación ciudadana”, afirmó.

Zevallos puso como ejemplo de su posición lo que ocurre en Colombia, donde, según dijo, la tasa de homicidios es el doble de la de Perú y las cifras sobre crimen organizado son mucho mayores, pero su Policía tiene un 60% de aprobación. Aseguró que esa misma situación se repite en Chile.

“En Colombia, que no es un país muy distinto al nuestro y no siendo tan determinante (el vínculo con la criminalidad), sí encuentras una Policía que tiene un trabajo muy cercano con la comunidad. La Policía hace labores sociales, patrullaje y de proximidad”, aseveró.

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En ese contexto, señaló que el máximo pico de confianza que alcanzó la Policía en los últimos años fue en el 2020, cuando los agentes tenían gran presencia en las calles y ayudaban a aplicar las restricciones en la pandemia del COVID-19. Por ello, planteó implementar el Perfil Policial Peruano, documento elaborado en el 2021 y que define sus competencias y habilidades.

No obstante, afirmó que el policía peruano es bien considerado cuando trabaja con sus colegas de otros países, pues estos últimos destacan que, pese a las limitaciones, realizan buenos trabajos en inteligencia y tecnología.

La poca confianza en la Policía es porque la relacionan con la corrupción, indicó exjefe de la PNP

Jorge Angulo, excomandante general de la Policía Nacional del Perú, indicó que una de las causas de la poca confianza de la ciudadanía en la institución policial es porque lo “relacionan directamente con la corrupción”, sin embargo, consideró que se trata de un “problema estructural” y no solo de la PNP.

“No es un problema policiaco, sino un problema estructural. Hay que recordar que malos ciudadanos hacen malos policías. Tenemos muchos problemas de corrupción en todos los niveles del Estado, y la autoridad que está más cerca al ciudadano es el policía. La primera autoridad que tiene el uso de la fuerza es la Policía y siempre habrá una colisión con los ciudadanos”, afirmó a El Comercio.

También indicó que otro punto que ha contribuido con el deterioro de la imagen de la Policía es que los agentes son pasados al retiro, pero regresan al servicio con medidas cautelares, pese a contar con graves acusaciones. En ese contexto, aseguró que la Ley de Régimen Disciplinario de la PNP no permite la aplicación rápida de una sanción a un policía investigado, lo que genera una percepción de impunidad. Por ello, consideró que dicha norma es “legalista”.

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“Constante cambios en la Policía afectan su imagen”

Juan Carlos Sotil, especialista en investigación criminal, explicó a El Comercio que el porcentaje más alto de confianza que alcanzó la Policía de parte de la ciudadanía fue en el 2020 porque coincidió, además del desarrollo de la pandemia, con el trabajo que se realizó desde el 2018 en la Dirincri para combatir la delincuencia y criminalidad.

Remarcó que la caída de la confianza en la Policía se debió al avance de la criminalidad en los años posteriores al 2020 debido a que los miembros del comando policial de ese entonces, quienes habían reemplazado a los generales PNP que fueron pasados al retiro de manera masiva, no tenían mucha experiencia en material criminal. También resaltó que ha habido una alta rotación en los puestos más importantes de la institución policial, lo que impide la consolidación de los oficiales y la adquisición de habilidades.

La Policía cumple diversos servicios en la sociedad.

Sotil señaló que los asesinatos perpetrados por los extorsionadores impactan en la sociedad y, por ende, en la percepción del trabajo de la PNP. “El factor muerte es muy fuerte en el tema de la confianza de la Policía”, puntualizó.

Otro aspecto que ha incidido, según dijo, en la imagen de la Policía es la vinculación de algunos policías con las bandas criminales, ya que la sociedad no espera que un agente se convierta en un delincuente, lo que eleva los niveles de desconfianza.

Cerca de mil policías encarcelados

Por su parte, Eduardo Pérez Rocha, excomandante general de la Policía, explicó a El Comercio que un síntoma de la mala situación en la que se encuentra la PNP es que, desde enero a agosto del 2025, se había reportado que cerca de mil agentes estaban encarcelados por estar involucrados en diversos delitos.

Además, recordó que más de 1.300 denuncias fueron presentadas contra miembros de la PNP. Por ello, consideró fundamental mejorar La Ley del Régimen Disciplinario de la Policía, pues indicó que no permite una rápida expulsión de los malos agentes. Ante ese escenario, consideró que Inspectoría de la Policía debe retomar la función de procesar y evaluar a los agentes que cometan delitos.