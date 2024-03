El reciente caso del atropello y muerte de dos jóvenes, ocurrida en la vía exclusiva del Metropolitano, por parte de un vehículo manejado por un miembro de la Policía Nacional ha evidenciado que muchas unidades de entidades estatales y de la propia PNP invaden dicho carril segregado y no cumplen con pagar las multas impuestas .

Un informe de Latina evidenció, con base al registro del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que los agentes de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía han impuesto, desde el 2020, unas 107 papeletas, que suman en total 44 mil soles, a vehículos pertenecientes a entidades estatales por invadir la vía del Metropolitano, especialmente en el trayecto de la avenida Túpac Amaru. De ese total, 50 le corresponde a la PNP, 27 al Ministerio del Interior y 7 al Ejército del Perú.

Lo que más llama la atención es que, al parecer, las instituciones públicas no tendrían la intención de pagar las papeletas, ya que, de las 107 papeletas de tránsito, 51 de ellas están pendientes de pago, 47 con medida cautelar y 10 con medida coactiva, indicó Latina.

En el informe se resalta que, de las 50 papeletas impuestas a la Policía, 31 ocurrieron en la avenida Túpac Amaru, desde el óvalo Caquetá hasta la estación Tomás Valle del Metropolitano.

Ante esta situación, el comandante general de la Policía Nacional, el general PNP Víctor Zanabria, remarcó que no es factible que la institución que dirige pague dichas multas.

“En el caso de los vehículos estatales, el Estado no se va a cobrar a sí mismo. Tampoco la misma municipalidad le hará un juicio a la Policía por no pagar la papeleta ni mucho menos va querer internar un vehículo del Estado. Si es un patrullero, no lo va a meter al depósito”, expresó.

Remarcó que la responsabilidad lo deberán asumir los conductores de las unidades policiales o de la entidad estatal que cometieron la infracción. “Sí (ya están identificados los agentes infractores). En estos casos, las papeletas pasan a la Policía. Se le comunica a Inspectoría, se le notifica al conductor y se hace conocer a quién se le está haciendo la imposición pecuniaria (multa)”, explicó.