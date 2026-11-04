icono te lo cuento
00:0000:00
Lima 03 de noviembre 2026 El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, y el Subsecretario de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional de los Estados Unidos, Thomas DiNanno, en presencia del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, suscribieron un convenio de memorando de entendimiento sobre cooperación nuclear civil entre amos países. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
Lima 03 de noviembre 2026 El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, y el Subsecretario de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional de los Estados Unidos, Thomas DiNanno, en presencia del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, suscribieron un convenio de memorando de entendimiento sobre cooperación nuclear civil entre amos países. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
/ JULIO REAÑO
Por Miguel Rocca

El subsecretario de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional, Thomas DiNanno y el embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, participaron en la firma del Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Nuclear Civil con el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?