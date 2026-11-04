El subsecretario de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional, Thomas DiNanno y el embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, participaron en la firma del Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Nuclear Civil con el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

El encuentro se realizó en el marco de las sólidas relaciones bilaterales entre Perú y Estados Unidos, y el documento firmado refuerza la cooperación entre ambos países en seguridad, energía, antinarcóticos y defensa.

DiNanno, quien cumplía en nuestro país una visita oficial, participó además de reuniones con los ministerios de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores, llegando a tener avances sobre el control de armas, la seguridad fronteriza y amenazas transnacionales. Además, el alto funcionario visitó el puerto del Callao y sostuvo reuniones con el sector privado.

La seguridad nuclear y el Perú

Tras la firma del memorando, el subsecretario DiNanno y el embajador Navarro sostuvieron un encuentro con la prensa y respondieron algunas preguntas.

Sobre la preocupación que puede causar en la ciudadanía la energía nuclear en nuestro país, DiNanno señaló que “Estados Unidos es un líder en seguridad nuclear y la opción más adecuada porque no todos los socios ni toda la energía nuclear son iguales”. El subsecretario de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional indica que es bueno que la gente tenga estas preguntas difíciles sobre seguridad nuclear, y que esta no es una duda exclusiva de Perú o Sudamérica, sino a nivel mundial.

Finalmente, para DiNanno, la Comisión Reguladora Nuclear es el “estandar de oro” y un “socio clave para construir el régimen regulatorio y la capacidad técnica en Perú”.

Perú dentro de una estrategia mayor

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, esta iniciativa forma parte de la estrategia de seguridad nacional de EE.UU. para la región, con una orden ejecutiva del presidente Trump a Marco Rubio, y por intermedio de él, delegada a DiNanno para implementarla.

“Perú tiene un gobierno amigable” indicó.

“Creemos que el Callao va a ser el motor económico del país” y resaltó el compromiso de su país para ayudar a Perú a diversificar su suministro energético. Además, Navarro resaltó el apoyo de INL (la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley), la erradicación de cocaína y el financiamiento a DeVida como ejemplo de la alianza entre ambos países.

Lima 03 de noviembre 2026 El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, y el Subsecretario de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional de los Estados Unidos, Thomas DiNanno, en presencia del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, suscribieron un convenio de memorando de entendimiento sobre cooperación nuclear civil entre amos países. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / JULIO REAÑO

En otro momento, el embajador de Estados Unidos declaró que el Perú “es clave para el comercio y la estabilidad y seguridad en el hemisferio”.