Con 20 meses en la alcaldía de Lima y una desaprobación que por primera vez supera el respaldo a su gestión, el alcalde Jorge Muñoz acudió la semana pasada al Congreso de la República para presentar una propuesta de ley que busca cambiar la estructura política del gobierno de la capital.

Se trata de la creación de una Alcaldía Mayor en Lima, figura con mayores competencias que la actual Alcaldía Metropolitana en materia de planeamiento y gestión de servicios públicos. Días antes, una iniciativa similar fue presentada también ante el Congreso por el alcalde de Miraflores, Luis Molina.

1. ¿De qué trata la propuesta y por qué ahora?

El planteamiento es – aparentemente – simple: cambiar la estructura política de Lima Metropolitana para que, en lugar de 43 alcaldías distritales, la capital tenga un alcalde mayor y cinco alcaldes para las unidades territoriales de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Balnearios del Sur y Lima Centro. Estos alcaldes serían elegidos por votación, mientras que en los distritos se establecerían gerentes municipales para temas administrativos y de recaudación. “La división político territorial que tiene Lima es compleja. Hay muchos actores y esta fragmentación administrativa a veces genera impactos que no inciden en la celeridad de un Estado que tendría que ser mucho más rápido”, argumenta Muñoz.

Según explicó a El Comercio, la idea con este cambio es reducir la fragmentación y hacer más eficiente la gestión de la ciudad, que requiere una atención articulada entre sus autoridades, especialmente en situaciones de crisis como la actual.

Precisamente, durante la pandemia, el respaldo a la administración de Jorge Muñoz ha bajado 19 puntos porcentuales. De acuerdo con los sondeos de Ipsos, luego de la declaratoria de estado de emergencia, Muñoz alcanzó en abril 65% de aprobación, la mayor desde que asumió el mandato. Esta cifra coincidió con su rápida respuesta para atender a la población en situación de calle en la Plaza de Acho. Sin embargo, desde entonces, la evaluación ciudadana a su trabajo ha ido en descenso constante. En la última encuesta de Ipsos para el mes de agosto, el burgomaestre tiene 46% de aprobación y 49% de rechazo. Si bien no es el nivel más bajo de respaldo (tuvo 45% en diciembre pasado), es la primera vez que la desaprobación sobrepasa la aceptación.

Evolución de la aprobación de Jorge Muñoz según Ipsos.

2. Un tema de descoordinación municipal

De acuerdo con Muñoz, una de principales razones para proponer la Alcaldía Mayor es la dificultad para coordinar iniciativas integrales con todas las autoridades distritales. Según dijo, en julio y agosto convocó los 42 alcaldes distritales en dos oportunidades, pero no asistieron ni la mitad. Para él, se trata de un tema de “cálculo” de algunos burgomaestres.

“Hay algunos alcaldes que no participan y no tienen algún interés [en asistir a las reuniones] producto de algún calculo, si es lo que les conviene o no en ese momento […] Basados en la autonomía administrativa, política y económica, creen que su espacio es único y se olvidan que está inserto en una metrópoli”, asegura. Para él, reducir la población de alcaldes hará más fácil la convocatoria, mapeo y rendición de cuentas.

Sin embargo, Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina y presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) tiene una versión distinta sobre esta supuesta falta de coordinación. “Le hemos sugerido activar e instalar la Asamblea Metropolitana en sesión permanente, pero Muñoz no lo hace. Por eso Lima está estancada. Si no quieren los 42 alcaldes, reunir a los presidentes de las mancomunidades que lo hacen muy bien los ministros con los gobiernos locales. No sé cuándo fue la última vez que convocó a la asamblea”, dice.

La asamblea a la que se refiere es un mecanismo de coordinación establecido en Ley Orgánica de Municipalidades que garantiza el trabajo en conjunto entre municipios para el desarrollo de planes y eficiente cumplimiento de funciones de la comuna metropolitana. Este órgano es presidido por el alcalde metropolitana e integrada por los 42 alcaldes distritales y representantes de la sociedad civil.

El año pasado, se realizaron solo dos sesiones de la asamblea. La primera ocurrió el 13 de junio y la segunda, el 11 de diciembre con la presencia de 24 alcaldes y 13 representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Además, en la página web institucional de la Municipalidad de Lima, el apartado sobre la Asamblea Metropolitana está desactualizado y presenta información hasta el año 2018.

“Lo que se necesita es liderazgo y sentido común. Lima Cercado es una especie de isla. Lo que planean Luis Molina y Jorge Muñoz es fiel copia de lo que pasa en Bogotá, pero nosotros tenemos distintas idiosincrasias”, agrega Paz de la Barra, quien con la AMPE presentó el 19 de agosto, también ante el Parlamento, seis proyectos de ley para fortalecer a las instituciones municipales y provinciales en la descentralización del país.

3. Iniciativa personal

El último lunes 24, doce regidores solicitaron en el Concejo Metropolitano convocar a la Asamblea Metropolitana para tratar el tema de la reforma institucional de gobierno de Lima. La solicitud de la moción tenía fecha 19 de agosto, dos días antes de que el alcalde Muñoz se reuniera personalmente con el titular del Congreso, Miguel Merino, para presentarle su propuesta.

Jorge Valdez, uno de los regidores que presentaron la moción, lamentó que el planteamiento del burgomaestre no fuera debatido ni en comisiones ni en el Concejo antes de ir al Congreso, pese a que el artículo 9, inciso 13, de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972) precisa que este órgano es el encargado de aprobar proyectos de ley que sean propuestos ante el Legislativo. “Es una propuesta que vulnera y usurpa funciones del Concejo Metropolitano”, dijo a este Diario.

De hecho, la propuesta que presentó el alcalde de Miraflores, Luis Molina, el 14 de agosto pasado ante un grupo de parlamentarios fue aprobada previamente por su concejo distrital.

Al respecto, Muñoz dijo que se trata de una iniciativa personal que ha estado elaborando con anterioridad y que por eso no puso el tema en debate a nivel de concejo. “La idea ha sido utilizar este camino para que sea más rápido y no distraigamos esfuerzos en otras decisiones que se están tomando en estos momentos, que tienen que ver con el COVID-19 y el estado de emergencia”, señala.

El alcalde Jorge Muñoz se reunió personalmente con el presidente del Congreso, Manuel Merino, para presentar su propuesta de Alcaldía Mayor.

En este punto es importante indicar que la propuesta de cambiar la estructura de gobierno de Lima no es nueva. De hecho, en los últimos años, con la evidente desorganización de gestiones distritales, especialistas en urbanismo han recomendado integrar competencias en una sola autoridad. En un informe publicado por este Diario a raíz de la presentación del alcalde Molina (leer aquí), los urbanistas Angus Laurie y Sofía García consideraron oportuno establecer servicios públicos homogéneos para los diferentes distritos, especialmente en lo referente a limpieza pública y seguridad ciudadana, a fin de reducir la desigualdad. Sin embargo, para Aldo Facho, antes de emprender una reforma de legal que tarde tiempo, se necesita que la Municipalidad Metropolitana diseñe y ejecute proyectos integrales con las competencias que ya tiene.

Según el burgomaestre, con la presentación de su propuesta espera que se abra un debate a nivel del Legislativo para reducir la fragmentación de la capital. Dependen de los congresitas seguir con el proceso que implicaría un cambio en la Ley Orgánica de Municipalidades y de la Constitución, que en sus artículos 196 y 198 se establece el régimen especial para la municipalidad metropolitana.

4. ¿Y mientras tanto?

Lo cierto es que quedan cuatro meses para que termine el segundo año de gestión del alcalde Muñoz, la mitad de su gobierno, y su aprobación se mantiene en bajada. ¿Qué significa presentar la propuesta de la Alcaldía Mayor ahora?

“No es que tiramos la toalla. Esto no lo vamos a ver nosotros porque hemos sido elegidos para cuatro años con las características que tiene este gobierno. Lo proponemos para el futuro, para que tengamos una división político territorial mejor. No le sacamos cuerpo al trabajo”, asegura.

Mientras tanto, sus principales proyectos viales para la ciudad no tienen fecha de inicio. Se trata de la construcción del teleférico que unirá San Juan de Lurigancho e Independencia, la conexión Comas – San Juan de Lurigancho [Pasamayito] y la ampliación de 10.2 kilómetros del Metropolitano hacia Carabayllo. El primer proyecto está en fase técnica y del segundo recién se firmó el contrato para el expediente técnico. Sobre el Metropolitano, el alcalde asegura que entre el 9 y el 15 de setiembre se presentarían las propuestas para que el otorgamiento de buena pro pueda darse a fines de ese mes.

En cuanto a planeamiento de la ciudad, Muñoz señala que se está avanzando el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano 2021-2040 (Planmet 2040). Este documento ha sido elaborado con la asesoría de especialistas y con insumos del PLAM 2035 (documento gestionado en la administración de la exalcaldesa Susana Villarán).Antes de empezar a ejecutarse, tendrá que ser aprobado en Concejo. “En los próximos días esperamos poderlo ir mostrando”, señala.

Sobre sus detractores, Muñoz añade que durante la pandemia trabaja activamente y menciona como ejemplos el programa Lima Te Cuida, la entrega de 2 millones de galones de agua, la reubicación de 2 mil ambulantes en dos parques zonales, la creación de dos casas de protección para mujeres y la Casa de Todos para personas en situación de calle, albergue en la Plaza de Acho que le dio el momento de mayor popularidad de su gestión, entre otras actividades. “No se puede decir que no hemos estado activos, hemos estado muy activos”, enfatiza.

Pese a ello, el alcalde que hasta junio era tomado en cuenta para las encuestas de Ipsos sobre intención de voto con miras a las elecciones 2021, ya no es considerado en los tempranos sondeos presidenciales. En el último registro, tenía apenas un 5% de simpatía.

