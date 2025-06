El fuerte sismo ocurrido el día de ayer, es el que mayor sacudimiento del suelo ha generado en Lima desde el movimiento telúrico registrado en Pisco en el 2007, que tuvo una magnitud de 7,9 grados. Es decir, pasaron 18 años para que Lima y El Callao vuelvan a sentir un temblor de considerables proporciones.

El sismo de magnitud 6,1 se suscitó a las 11:35 de la mañana, interrumpiendo así las celebraciones por el Día del Padre en Lima. Su epicentro se ubicó frente a las costas del Callao, a 30 kilómetros al suroeste y a 49 kilómetros de profundidad, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Minutos después, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra confirmó que el sismo no generó alerta de tsunami en el litoral peruano. Sin embargo, se reportó daños a la vida y materiales.

¿Por qué no hubo alerta temprana de sismo?

Tras el fin del evento sísmico, una interrogante comenzó a escalar entres los ciudadanos: ¿por qué no se activó ninguna alerta temprana de sismos? Al respecto, el ingeniero Hernando Tavera, jefe institucional del IGP, indicó que en nuestro país no existe un sistema de alerta temprana como tal para prever estos movimientos.

Asimismo, intentó despejar dudas sobre el funcionamiento del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate). Lejos de lo que da entender sus siglas, señaló que la plataforma se limita a ser una herramienta tecnológica que solo difunde mensajes por celulares y no genera ninguna alarma sonora antes de un sismo.

“Ha habido un poco de confusión por parte de la población. No existe en Perú aún un sistema de alerta temprana de sismos. Sismate es un sistema de mensajería, de manejo de información, no es un sistema de alerta. Hay otro sistema que se llama Saspe, que está en ejecución. Ese sí será un sistema de alerta. Esperemos que para el próximo año podamos estar haciendo la marcha blanca”, dijo Tavera.

Ciudadanos cuestionaron que no se haya activado algún sistema de alerta temprana. (Foto: Andina)

En cuanto al Saspe (Sistema de Alerta Sísmica Peruano) se trata de un proyecto ejecutado en conjunto entre el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el IGP, que permitirá alertar a la población ante un sismo de magnitud igual o superior a 6 grados. Busca beneficiar a más de 1 millón y medio de habitantes de 10 departamentos costeros del país, así como de la Provincia Constitucional del Callao.

Tavera explicó que el proyecto se encuentra en pleno desarrollo. Asimismo, se está a la espera de que Indeci termine de instalar las sirenas y bocinas en áreas urbanas para comenzar a hacer las pruebas que corresponden.

En tanto, el funcionario resaltó la importancia de la preparación ciudadana ante emergencias, más allá de la existencia de sistemas automáticos de alerta. “La capacitación continua hacia la población es la única manera en que esta responda de manera acertada para cuando se den las alertas de este sistema. Es un trabajo que se hará a futuro”, sostuvo a El Comercio.

¿Cuántos heridos y fallecidos se han registrado?

De acuerdo con información proporcionada por el COEN-Indeci, el sismo de magnitud 6,1 registrado el día de ayer, causó la muerte de una persona. La víctima fue identificada como Jonathan Teófilo Ventura Vega, un mototaxista de 36 años que se encontraba esperando a un pasajero afuera de una vivienda en la calle Las Azaleas, en Independencia.

Ventura falleció luego de que le caiga encima una pared del cuarto nivel de un edificio en construcción.

Por otro lado, según cifras actualizadas del Ministerio de Salud, el fuerte movimiento también dejó a 43 personas heridas hasta el momento. Hasta la noche del domingo, la cifra era de 36. Del total, 25 ya fueron dadas de alta, mientras que 18 permanecen hospitalizadas.

El Ing. Miguel Estrada, presidente del capítulo de ingeniería civil del CIP LIMA, dijo a El Comercio que el primer paso que habría que dar es no generar más riesgos ante sismos de gran intensidad. ¿Cómo hacer eso? Haciendo que las municipalidades distritales y las provinciales cumplan su tarea de fiscalizar el uso del suelo. Es decir, que no permitan el tráfico de tierras, la invasión, la ocupación no planificada y que realice una supervisión de la construcción de nuevas viviendas. “Con esto frenamos un poco la generación de más riesgo”, dijo.

Según cifras actualizadas del Ministerio de Salud, el fuerte movimiento también dejó a 43 personas heridas hasta el momento. (Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec)

“Una gran cantidad de viviendas son altamente vulnerables y están mal ubicadas. Se ubican en laderas de los cerros o zonas de inundación, en suelos blandos, suelos que amplifican las ondas sísmicas o suelos de relleno. Ahí hay brecha cualitativa que hay que atender”, añadió.

Para atender esta brecha se debe generar más suelo urbano y ejecutar proyectos de vivienda social, dijo el ingeniero. Hacer tal vez sistemas de crédito, ayudar a las empresas inmobiliarias para que puedan invertir y generar viviendas dignas y seguras. Por otro lado, donde ya la vivienda existe y es muy vulnerable, sostuvo que se pueden hacer proyectos de reforzamiento.

“Se puede identificar cuáles son las viviendas que se pueden reforzar. Por ejemplo, una vivienda que está sobre llantas, queda descartada definitivamente. ¿Cómo reforzar una vivienda? Se intervienen uno o dos ambientes de la vivienda, Se ensancha la columna, se pone una malla de acero en las paredes y eso hace que la vivienda por lo menos no colapse. Ojo, el reforzamiento no significa que esa vivienda se vuelve antisísmica. La intención es que no colapse y que sus ocupantes sigan vivos. Sí se va a dañar, porque es muy complicado y extremadamente caro reforzar algo que está mal construido desde un inicio", explicó.

Evaluación de daños: ¿Qué impacto tuvo el sismo?

El COEN-Indeci también ha dado cuenta de daños producidos a varios tipos de infraestructura debido al movimiento sísmico: 14 establecimientos de salud y 13 instituciones educativas resultaron afectadas. También se registraron daños en viviendas, vías (carreteras, caminos)y puentes.

A través de videos publicados en redes sociales, se observan desprendimientos de muros, paredes y otras estructuras pertenecientes a viviendas y establecimientos. Uno de estos fue la caída de parte del techo del patio de comidas del centro comercial Plaza Norte.

Además, el fuerte sismo también provocó el desprendimiento de ladrillos de adobe de un muro de la Huaca Pucllana, ubicada en el distrito de Miraflores. “COES Cultura reportó afectación a muro del Museo de Sitio Pucllana”, dijo la entidad.

Los bomberos tuvieron varias emergencias que atender luego del sismo. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

En tanto, el COEN-Indeci informó que algunos servicios públicos básicos indispensables como la energía eléctrica y la telefonía se vieron interrumpidos por unos instantes luego del temblor.

La Decana del Colegio de Arquitectos del Perú - Lima, Lourdes Giusti, comentó a este Diario que el 69% de las viviendas en el país están construidas sin asistencia técnica y más de 1′600.000 personas viven en situación precaria, lo que muestra un potencial problema en caso de un sismo de mayor magnitud.

“La gran mayoría de viviendas están construidas en laderas, en suelos arenosos, que no son apropiados, sin muros de contención, a veces apoyados en llantas. Lo que pensamos desde el colegio es que se debería realizar programas pilotos para justamente mitigar el riesgo que existe en las viviendas ya construidas”, sostuvo.

Resaltó que las municipalidades tienen, en teoría, un área de gestión de riesgos y desastres, “pero lo cierto es que no están preparadas, y a veces el poco presupuesto que se les asigna no lo canalizan para enfrentar esta situación”.

¿Sismos van a seguir?

Un nuevo sismo de mediana intensidad se registró a las 12:40 pm de este lunes, según precisó el IGP. A pesar de no ser de igual magnitud al ocurrido este domingo, el movimiento fue percibido por gran parte de la ciudadanía.

Alcanzó una magnitud de 4,2 y una profundidad de 56 kilómetros. Su epicentro se ubicó a 32 kilómetros al oeste de la provincia constitucional del Callao.

El ingeniero Hernando Tavera explicó que durante las 3 horas siguientes al sismo de este domingo, se produjeron hasta tres replicas con magnitudes de 3,5; 3,2; y 3,8. El primero fue percibido levemente en el Callao. Desde entonces no había ocurrido más eventos en la zona epicentral, hasta este lunes, donde ocurrió otro sismo en la misma, por lo que es considerado como otra réplica.

Asimismo, enfatizó en que no se puede determinar si van a seguir produciéndose réplicas o sismos de similares magnitudes en Lima y el Callao. Sin embargo, dijo que al estar en una zona de alta probabilidad sísmica, es común la ocurrencia de movimientos telúricos en suelo peruano.

“No podemos saber qué es lo que pueda ocurrir a futuro, pero lo que sí sabemos es que estamos en una zona sísmica, por lo tanto sí van a ocurrir sismo. ¿Cuándo? No lo sabemos, tampoco la magnitud. Por eso esta actividad es constantemente monitoreada por el IGP. Tenemos una red sísmica compuesta por 70 sensores distribuidos en todo el país cuya información es transmitida por satélite“, detalló.

De esta manera, agregó, se puede cruzar información y estimar las características de un sismo apenas se registra. “Luego de 3 minutos se da un reporte para el conocimiento de todos y las medidas de respuesta que se puedan tomar. Al Indeci les informamos en primera línea y en seguida se informa a la División de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú para que confirme o descarte un tsunami“, precisó.

¿Qué debe contener mi mochila de emergencia?

durante las El Indeci exhortó a las familias a tener preparada una mochila de emergencia, el cual debe incluir agua, alimentos no perecibles, medicinas básicas, herramientas de primeros auxilios, artículos indispensables de higiene, abrigo, teniendo en cuenta el número de familiares. Esta cultura preventiva puede marcar la diferencia entre la supervivencia y el caos durante la evacuación en un desastre natural.

También debe estar equipada con artículos de comunicación como radio portátil, linternas, artículos específicos para bebes y niños, para el adulto mayor, y para otras necesidades básicas. No olvidad los documentos importantes dentro de una bolsa hermética.

📢 Ante la ocurrencia de un #Sismo, recuerda tener a la mano tu #MochilaParaEmergencias y seguir estas recomendaciones del INDECI ⤵️

El Indeci recomienda revisar periódicamente los implementos, reemplazando aquellos productos vencidos y actualizando según necesidades cambiantes. La mochila debe tener un peso aproximado de 8 kilos y contar con bolsillos internos, laterales y frontales según disponibilidad.

Se recomienda incluir productos que permitan protegerse de contagios, como mascarillas, jabón, alcohol de 70° o en gel, un envase de lejía debidamente identificado y botellas de agua.

¿Qué pasó en la Costa Verde?

El sismo de magnitud 6,1 que remeció Lima y el Callao provocó deslizamientos en varios tramos de la Costa Verde, lo que obligó al cierre temporal de esta vía rápida. La Policía Nacional y los bomberos interrumpieron el tránsito como medida de prevención ante la caída de piedras y el deterioro de algunas mallas geológicas en sectores de distritos como Magdalena, San Miguel, Miraflores y Chorrillos.

En videos compartidos por usuarios en redes sociales, muestran los deslizamientos desde las laderas que rodean la Costa Verde hasta la vía y la gran nube de tierra que se formó. Este escenario perjudicó la visibilidad de los conductores y los expuso al peligro.

Se interrumpió el tránsito en la Cista Verde como medida de prevención ante la caída de piedras. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

Durante la tarde del domingo, la presidenta Dina Boluarte, acompañada del jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, y otros ministros, recorrió la Costa Verde para supervisar los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

Ya en horas de la noche, el tránsito vehicular se restableció en toda la Costa Verde. Asimismo, el COEN-Indeci indicó esta tarde que se culminaron trabajos de limpieza de las vías en Chorrillos, Miraflores y Barranco.