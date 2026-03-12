Todo comenzó la mañana del domingo 1 de marzo, con una deflagración ocurrida en la estación de válvulas ubicada en el KP 43 del distrito de Megantoni, en Cusco. Este hecho llevó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a declarar en emergencia el suministro de gas natural a nivel nacional por 14 días (del 1 al 14 de marzo de 2026) y restringir la venta de combustible GNV en grifos y estaciones de servicio a vehículos como taxis, de carga, coasters, mototaxis y autos particulares.

Grifos de GNV operan con limitaciones mientras continúan las labores para restablecer el abastecimiento de gas natural en Lima y Callao. (Foto: Andina)

Debido a este crisis de abastecimiento de gas (GLP) y gas natural que enfrenta el Perú, la mencionada cartera dispuso que durante el periodo establecido se priorice el abastecimiento de gas natural en el mercado interno y para hogares.

Mientras tanto, el impacto por la restricción de venta de combustible GNV a determinados vehículos se viene sintiendo en los bolsillos de los taxistas y, por ende, en el de los pasajeros. Se han incrementado las tarifas y se has reducido las unidades disponibles en las calles de Lima, según ha comprobado El Comercio.

Flexibilizan horarios en instalaciones de GLP

El Ministerio de Energía y Minas (Minem), mediante la Resolución ministerial Nº 099-2026-MINEM/DM, dispuso la exoneración temporal del cumplimiento de la restricción horaria para las actividades de almacenamiento, despacho y suministro de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en los establecimientos ubicados en zonas urbanas y comerciales de alta afluencia.

Según refiere el documento, la medida permitirá a agentes del sector operar fuera del horario habitual establecido en el Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transportes de Gas Licuado de Petróleo, “con la finalidad de facilitar la recuperación y la reposición rápida de inventarios y contribuir a la continuidad del abastecimiento de combustibles en el mercado interno”.

Exoneran temporalmente límite horario para despacho de GLP por emergencia en el suministro. (Foto: Andina)

La normativa original establecía que la descarga o trasiego de GLP en zonas urbanas o comerciales debía realizarse entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana para minimizar riesgos en áreas de alta concurrencia.

Ahora, con la exoneración temporal, se podrá operar en cualquier horario, bajo la condición de extremar las medidas de seguridad técnica y operativa indicadas en el reglamento vigente. Esta exoneración de la restricción horaria tendrá una vigencia de 10 días calendario, según señala la resolución.

Así están los pasajes en transporte público

Edgar Pando, vocero del Sindicato de Taxis Amarillos de Lima y Callao, declaró a El Comercio que, de los 90 mil taxis autorizados por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), al menos el 75% utiliza GNV, es decir, aproximadamente 67.500.

Indicó también que la flota de este medio transporte se ha reducido en un 70% en Lima desde el martes 3 de marzo. En esa línea, mencionó que los taxistas han optado por incrementar las tarifas de los viajes entre 35% y 50% para solventar los gastos de adquisición de gasolina.

Pando explicó que los taxistas gastan un promedio de 25 soles al día para llenar dos veces por completo el depósito de combustible de un vehículo con GNV.

“Hay un tema particular de oferta y demanda. Tenemos una menor oferta de vehículos en la vía pública. O sea, 3 de cada 10. La oferta de vehículos se ha reducido bastante. Pero el tipo de vehículo que ha desaparecido del mercado es el vehículo informal y los que normalmente trabajaban en plataformas digitales. En la mayoría de los casos los precios son distintos”, detalló.

Algunos vehículos del transporte público convencional han aumentado su tarifa. Foto: Andina.

Pando sostuvo que quienes cobran más allá de lo habitual lo hacen aumentando en un par de soles su tarifa o a lo mucho 5 soles, dependiendo de la distancia.

En tanto, afirmó que los costos perdidos durante las últimas dos semanas son totalmente irrecuperables. “Es pérdida total y completa, neta. El taxista en promedio vive del día a día. Lo que genera del día es con lo que vive. Si tiene deudas, lo único que ha hecho es patearla y trasladarla para otro momento. Va a tener que trabajar el doble de tiempo para poder pagar eso", comentó.

Por su parte, el Dr. Benoit Mougenot, director de las carreras de Economía de la USIL, comentó que los pasajes de micros y cústeres han subido en promedio S/ 0,50 y hasta S/ 1 para tramos largos y directos en buses. El Comercio recorrió algunos puntos de Lima y pudo comprobar que efectivamente se viene dando este aumento en algunos líneas de transporte.

Taxis y autos particulares hacen largas colas en algunos grifos de la capital. Foto: Hugo Pérez.

“En el caso de los taxis, estos enfrentan restricciones de abastecimiento, pese al subsidio de S/120 otorgado por el Gobierno”, dijo.

Por otro lado, Mougenot resaltó que las empresas de balones de gas y los grifos reportan incrementos constantes. Por ejemplo, la gasolina premium está costando hasta 23 soles. Antes, el costo oscilaba 14 a 16.

Algunas estaciones de servicio han restringido el acceso a los dispensadores de GNV. Además, algunos grifos ha cerrado debido al desabastecimiento del combustible. En otros. en cambio, las colas de carros son larguísimas.

El panorama del balón de gas

Mougenot explicó que esta crisis de abastecimiento de gas (GLP) y gas natural que enfrenta el Perú se debe a una fuga en el ducto de Camisea en Cusco, provocando escasez, largas colas en grifos y un aumento de precios, con balones de gas que alcanzan entre S/75 y S/100.

El Comercio comprobó esta alza de los balones en algunas distribuidoras, tanto los que llevan válvula normal como válvula premium.

Al respecto, la empresa Limagas emitió un comunicado en el que hace un llamado a su red de distribuidores para que mantengan precios responsables en la comercialización del balón de gas, ya que en los últimos días, se han reportado incrementos en el precio del balón de GLP en algunas regiones del país.

Precio del balón de gas ha subido considerablemente.

“En ese contexto, Limagas invoca a su red de distribuidores a mantener prácticas comerciales responsables, considerando la coyuntura que atraviesan las familias peruanas y contribuyendo a que el GLP continúe llegando a los hogares a precios razonables", manifestó.

Asimismo, pidió a la ciudadanía informarse a través de canales oficiales, como el aplicativo Facilito de Osinergmin, donde pueden consultar los precios actuales del GLP en cada localidad. “Del mismo modo, recordamos que los consumidores pueden solicitar su balón de gas a través de nuestro call center oficial (01) 634-0000″, acotó.

Fiscalizan precios en mercados, terminales y grifos

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que viene intensificando labores de fiscalización en mercados, terminales terrestres y grifos a nivel nacional ante el racionamiento de combustibles.

“Se convocó este miércoles, de urgencia, a representantes del Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) este miércoles, con la finalidad de que detecten y sancionen prácticas que afecten la economía de las familias peruanas y garantizar el acceso a bienes y servicios”, sostuvo.

El Indecopi señaló que los operativos de fiscalización se han extendido a los mercados de abastos y terminales terrestres, donde se verifica que no existan prácticas irregulares que afecten los precios de la canasta básica o el costo de los pasajes.

En el marco de estas acciones, personal de la Oficina Regional del Indecopi en Chimbote detectó que en la estación de servicio PGYG (Santa, Áncash), se anunciaba el Gasohol Regular a S/16,51 en el panel exterior, pero se cobraba S/ 17,51 en el surtidor y la boleta. “Este incremento injustificado por galón constituiría una vulneración al deber de idoneidad y al derecho a la información veraz”, precisó.

Ante cualquier indicio de irregularidad, los usuarios pueden reportar el caso a través de:

Reclama Virtual: https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/#/

Correo electrónico: sacreclamo@indecopi.gob.pe

Expertos: ¿Las tarifas bajarán tras la crisis?

El experto en derecho del consumidor, Crisólogo Cáceres, explicó a El Comercio que el GNV impacta directamente en el precio de servicios esenciales porque representa entre el 50 y 70% del costo operativo del transporte público, taxis y balones de gas. Cuando sube el GNV, todo sube, remarcó.

Asimismo, afirmó que lamentablemente para los consumidores, el aumento de precios por crisis GNV no tiene fecha de caducidad cierta y puede mantenerse incluso después de que TGP haya reparado el ducto de Camisea.

“La experiencia de años anteriores demuestra que, una vez producido un incremento de proporciones, los precios pueden bajar, pero nunca retornan al valor que tenían con anterioridad “, expresó Cáceres.

Como medida temporal y urgente, el experto agregó que se debería aplicar un subsidio GNV a transportistas a fin de que el incremento no afecte la economía del consumidor vía incremento en el costo de los pasajes.

Sin embargo, dijo que lo importante es que se presione a la empresa para que sea ella la que asuma el costo de los millonarios daños producidos. “Se supone que, en el contrato de concesión, se previó este tipo de circunstancias y se supone también que cuenta con una póliza de seguro acorde con el volumen y riesgo de la operación”, sostuvo.

Por su parte, Mougenot comentó que el Minem estima que el desabastecimiento continuará, al menos, hasta el 14 de marzo de 2026, mientras se completan los trabajos de reparación. A la fecha, las labores registran un avance del 64%. "Aunque el suministro ha mejorado parcialmente —al pasar de 70 a 80 millones de pies cúbicos diarios—, se prevé que la normalización plena del servicio se alcance hacia mediados de marzo de 2026 “, resaltó.

Mientras tanto, subrayó que el aumento de precios en el transporte público, taxis, balones de gas y grifos continuará mientras dure la crisis de suministro . La regularización depende de la reparación del ducto de Camisea y el restablecimiento pleno del abastecimiento de GNV, añadió.

“Los subsidios y medidas de emergencia solo amortiguan el impacto, pero no sustituyen la necesidad de contar con infraestructura operativa”, puntualizó.