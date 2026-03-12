Por Hernán Medrano Marin

Han pasado casi dos semanas desde que la rotura y fuga de un ducto en el sistema de transporte de gas en Cusco ocasionara la restricción inmediata de la venta de combustible GNV a algunos tipos de vehículos y el incremento paulatino de precios en algunos servicios. A la fecha, ya se reporta un aumento de los pasajes en el transporte público convencional, en taxis, en el precio de los balones de gas y de los combustibles en general en grifos del país.

