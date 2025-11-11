Ciudadanos al Día con el apoyo de la Universidad del Pacífico y su Escuela de Gestión Pública, convocaron a la vigésima primera edición del Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública, con el propósito de visibilizar el trabajo de los equipos de la administración pública que suman con el sector privado, la academia y la sociedad civil, para mejorar el bienestar de las personas.

Durante la Ceremonia de Premiación en el Gran Teatro Nacional, Adolfo Heeren, presidente del Consejo Directivo de Ciudadanos al Día destacó que dicha institución “representa un lugar de encuentro para quienes desde diferentes sectores apuestan por unir esfuerzos transformadores y en ello radica su vigencia durante más de dos décadas”

Luego de un riguroso proceso de evaluación, 231 iniciativas fueron certificadas como Buenas Prácticas en Gestión Pública 2025, y compitieron por las más altas distinciones.

Caroline Gibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día indicó durante la Ceremonia “75.3 % de las buenas prácticas provienen del Poder Ejecutivo, 17.7 % de gobiernos locales, 4.8% del Poder Judicial, 1.3% del sector privado y 0.9% de gobiernos regionales”.

Asimismo, indicó que el “45.9% de las buenas prácticas han sido lideradas por mujeres”

Miembros del Jurado

Catorce destacadas personalidades tuvieron la labor de seleccionar a las prácticas finalistas y ganadoras, en las respectivas categorías y Premios Especiales, estando el Jurado conformado por:

Agnes Franco, directora de Investigación de Concyte

Antonio Mabres, Profesor y Ex Rector de la Universidad de Piura

Carmen Masías, directora ejecutiva de CEDRO

Elena Conterno, directora Independiente

Elsa del Castillo, Profesora y Ex Rectora de la Universidad del Pacífico

Fabiola León-Velarde, Investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

Fernando Zavala, CEO Intercorp

Frida Delgado N., vicepresidenta del Grupo RPP

Luz María Helguero, directora independiente

Mercedes Aráoz, directora independiente y docente

Miguel Cruzado, Preboste de la Universidad del Pacífico

Roxana Barrantes, directora del Banco Central de Reserva del Perú

Salomón Lerner Febres, rector emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Verónica Zavala, directora independiente

Categorías y ganadores del Premio:

Premios Especiales

Premio Especial a la Innovación Pública:

Ganador: Ministerio de Cultura

Premio Especial a la Mejora Continua:

Ganador: Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión)

El Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2025 en cifras:

231 postulaciones han sido certificadas como Buenas Prácticas en Gestión Pública por el equipo técnico del Premio.

105 entidades públicas participantes, entre las cuales tenemos ministerios, organismos técnicos, gobiernos locales, programas y proyectos, entre otros.

