El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, dijo que los congresistas que legislaron sobre la prohibición para que alcaldes o gobernadores puedan ser reelegidos dejaron una “puerta o ventana” abierta para que estos puedan buscar volver al cargo como candidatos a tenientes alcalde o primeros consejeros.

En declaraciones a la prensa desde Junín, el magistrado recordó que aproximadamente en el 2015 se hizo una reforma constitucional que restringió la reelección de autoridades locales, ya que la Constitución de 1993 originalmente no contemplaba esta medida. Sin embargo, advirtió que se dejó abierta la posibilidad para que estos puedan integrar las listas de consejeros.

“El legislador que hizo esa reforma dejó algunas puertas, ventanas, como se le quiera llamar, y en función de ello no estableció prohibiciones para que, a través de otros mecanismos, puedan participar los alcaldes que dejaban el ejercicio. En estos casos vemos que ciertos alcaldes figuran como primer regidor, primer consejero o de pronto participan siendo alcaldes distritales, saltan a alcalde provincial y saltan luego a gobierno regional. Eso está pasando en todo el país”, resaltó.

Según Roberto Burneo, la capacidad de impedir este tipo de reelección a través de candidaturas a consejeros o tenientes alcaldes debería ser materia de debate en otro nivel. “Ahora no es función del JNE poder establecer reglas que el legislativo no haya querido, o no haya permitido, o haya omitido legislar a efctos de poder dar herramientas para poder tomar decisiones que limite esta participación ciudadana”.

Roberto Burneo pide evaluar sistema electoral integralmente

El titular del JNE informó que actualmente en su institución están admitiendo y rechazando candidaturas bajo las leyes y requisitos establecidos en la actualidad, por lo que solicitó que se ponga rápidamente en debate este y otros temas de manera integral sobre el sistema electoral.

Al respecto, dijo que el jurado nacional buscará proponer sobre esa base legislativa iniciativas para fortalecer y evaluar “este tema y otros” que impactan en su sector y en el sentir de la población.

Asimismo, Burneo recordó que originalmente la Constitución de 1993 no prohibía la reelección de alcaldes y autoridades regionales bajo el concepto que cuatro años de gestión pueden ser muy cortos. “Muchas veces el legislador está de espaldas a la realidad”.

Por esto, insistió en que actualmente lo que está prohibido es estrictamente la reelección y no que un “candidato que estuvo en condición de alcalde pueda postular como regidor o consejero regional”. “Que eso genere finalmente que estas personas accedan a alguno de estos cargos es propio del marco normativo que el legislador nos ha dado”.