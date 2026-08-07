Roberto Burneo dijo que la posibilidad que alcaldes sean candidatos como consejeros debería debatirse en otro nivel y no en el JNE. (Foto referencial: JNE)
Roberto Burneo dijo que la posibilidad que alcaldes sean candidatos como consejeros debería debatirse en otro nivel y no en el JNE. (Foto referencial: JNE)
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, dijo que los congresistas que legislaron sobre la prohibición para que alcaldes o gobernadores puedan ser reelegidos dejaron una “puerta o ventana” abierta para que estos puedan buscar volver al cargo como candidatos a tenientes alcalde o primeros consejeros.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.