El segundo y tercer recorrido del Señor de los Milagros 2026 se realizará este 18 y 19 de octubre | Foto: Archivo EC
El segundo y tercer recorrido del Señor de los Milagros 2026 se realizará este 18 y 19 de octubre | Foto: Archivo EC
Por Redacción EC

El Señor de los Milagros volverá a las calles de Lima este domingo 18 y lunes 19 de octubre de 2026 en su segundo y tercer recorrido procesional del año, partiendo desde el Santuario de las Nazarenas y el templo de Nuestra Señora del Carmen para cumplir trayectos que incluirán paradas en la Plaza de Armas, el Congreso de la República, el Hospital Guillermo Almenara y el Palacio de Justicia.

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