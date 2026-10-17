El Señor de los Milagros volverá a las calles de Lima este domingo 18 y lunes 19 de octubre de 2026 en su segundo y tercer recorrido procesional del año, partiendo desde el Santuario de las Nazarenas y el templo de Nuestra Señora del Carmen para cumplir trayectos que incluirán paradas en la Plaza de Armas, el Congreso de la República, el Hospital Guillermo Almenara y el Palacio de Justicia.

El Señor de los Milagros es acompañado por una multitud de fieles durante su primer recorrido procesional por el Centro Histórico | Foto: EC

Segundo recorrido: Domingo 18 de octubre

La jornada iniciará a las 6:00 a. m. con la salida de la imagen desde la Iglesia de las Nazarenas. Posteriormente, en la avenida Tacna, se celebrará una misa de campaña presidida por el cardenal Carlos Castillo.

Tras el acto religioso, la procesión continuará por el jirón Ica y el jirón de la Unión hasta la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá los homenajes de la Municipalidad de Lima, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal.

Luego avanzará por los jirones Carabaya y Ucayali hacia la avenida Abancay y el jirón Junín, lugar en el que se rendirá homenaje frente al Congreso de la República.

El trayecto proseguirá por los jirones Huanta, Áncash y Maynas hasta ingresar a la Iglesia del Carmen de Lima, donde la imagen pernoctará.

Tercer recorrido: Lunes 19 de octubre

La salida procesional se iniciará a las 6:00 a. m. desde el templo de Nuestra Señora del Carmen, recorriendo los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo, así como la avenida Grau, para ingresar al Hospital Guillermo Almenara.

Posteriormente, el anda avanzará por las avenidas Nicolás de Piérola y Abancay, y los jirones Leticia, Carlos Zavala y Miguel Aljovín, hasta llegar a la avenida Paseo de la República para el homenaje del Palacio de Justicia.

El retorno se realizará por el jirón Carabaya, la Plaza San Martín, el jirón de la Unión y la avenida Tacna, concluyendo en el jirón Huancavelica. La tradicional guardada estará a cargo de la Cuadrilla 18.

Asimismo, la procesión continuará el miércoles 28 de octubre con el cuarto recorrido, que partirá y retornará al Santuario de las Nazarenas, mientras que el domingo 1 de noviembre se llevará a cabo el quinto y último trayecto con la guardada final en el Monasterio de las Nazarenas.

Seguridad y atención de emergencias

Para el resguardo de los asistentes, las autoridades dispusieron la presencia de más de mil agentes de la Policía Nacional y del serenazgo municipal.

El despliegue de seguridad se complementará con el monitoreo de cámaras de videovigilancia y drones a lo largo del perímetro procesional.

A su vez, el Seguro Social de Salud (EsSalud) implementará un plan de contingencia con puestos médicos itinerantes a cargo de Hospital Perú y unidades del Servicio de Transporte Asistido de Emergencias (STAE), dotados con médicos, enfermeras y técnicos.

Impresionantes imágenes de la primera procesión del Señor de los Milagros de este 2026. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

“Cuidaremos a la población que acude masivamente a las procesiones, durante las cinco fechas. Iniciamos el 4 de octubre, seguiremos el 18, 19, y 28 de octubre, y finalmente el 1 de noviembre, nuestros equipos estarán en puntos estratégicos para atender cualquier emergencia”, dijo el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego.

Las brigadas de salud dispondrán de ambulancias tipo II y unidades tipo III para la evaluación, estabilización y eventual traslado de pacientes a centros asistenciales cercanos.