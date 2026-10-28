Por Redacción EC

Últimas noticias sobre la procesión del Señor de los Milagros

08:12

Cada grupo de cargadores sostiene el anda durante lapsos de aproximadamente 6 a 7 minutos antes de realizar el relevo.

08:10
  • Esta pesa aproximadamente entre 1.300 y 1.400 kilogramos (1.3 a 1.4 toneladas) , sin contar los adornos adicionales de flores y ofrendas.
08:09
  • Con la clásica campanada, nuevamente la imagen es levantada por la tradicional cuadrilla integrada entre 32 a 34 hermanos cargadores .
07:56
  • Desde la madrugada, miles de devotos llegaron y tuvieron que caminar entre tres y cuatro cuadras para poder acercarse a la sagrada imagen debido al cierre preventivo de avenidas.
07:56
  • El anda del Señor de los Milagros inicia nuevamente su recorrido por la avenida Tacna.
07:27
  • La MML recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, considerar las vías comprometidas y utilizar rutas alternas para evitar demoras.
07:25
  • Recorrido Procesional 2026 del Señor de los Milagros a través de Nazarenas TV
07:24
  • La imagen del Cristo Moreno se encuentran en la avenida Tacna, donde se celebró un acto litúrgico.
07:23
  • Para más detalles, aquí las calles y zonas por donde pasará el Señor de los Milagros.
07:21
  • También las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Tingo María, Óscar R. Benavides, Mariano Cornejo , Brasil, 28 de Julio y Arequipa, así como los alrededores de las plazas Dos de Mayo, Ramón Castilla y Bolognesi.
07:20
  • A través de sus redes sociales, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), informó una serie de desvíos para el transporte público que circulan por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, Alfonso Ugarte, Venezuela , Bolivia y la av. Nicolás de Piérola.
07:18
  • Desde las 6 de la mañana, la imagen del Señor de los Milagros salió del templo de las Nazarenas para recorrer distintos puntos del Cercado de Lima y Breña en esta cuarta procesión. 
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