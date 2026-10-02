Señor de los Milagros | Primer recorrido de la sagrada imagen de este 2026
16:25
- ¿CUÁL ES LA RUTA Y HORA DE INICIO DEL PRIMER RECORRIDO DE LA SAGRADA IMAGEN?
- La primera jornada arrancará cerca de las 12 del día desde el Santuario de las Nazarenas. A partir de ese momento, la imagen del Cristo de Pachacamilla emprenderá su desplazamiento por distintas calles del Centro de Lima, donde se espera la presencia de numerosos devotos que tradicionalmente siguen el recorrido a pie.
16:22
- El trayecto comprenderá sectores de la avenida Tacna y continuará hacia la avenida Emancipación, antes de ingresar por el jirón Chancay y avanzar hasta el jirón Conde de Superunda. Posteriormente, la procesión tomará nuevamente la avenida Tacna para completar su retorno hacia el Santuario de las Nazarenas.
16:18
- Estas vías tendrán cambios temporales
- La presencia de las andas en las calles obligará a realizar ajustes en la circulación vehicular mientras avance la procesión. Entre las principales vías involucradas figuran la avenida Tacna, la avenida Emancipación, el jirón Chancay y el jirón Conde de Superunda, por donde el tránsito tendrá restricciones durante el paso de la comitiva religiosa.
16:16
- Las medidas no serán permanentes y estarán sujetas al avance de la procesión. Efectivos de la Policía Nacional y las autoridades encargadas de la gestión del transporte tendrán a su cargo el control de la circulación para facilitar tanto el desplazamiento de los vehículos como el tránsito de los miles de asistentes.
16:09
- La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció un plan especial para facilitar el desplazamiento de la procesión y ordenar la circulación de vehículos y peatones en las zonas cercanas a las rutas establecidas. Las restricciones alcanzarán principalmente a l Cercado de Lima, aunque también comprenderán sectores de La Victoria y Breña , con horarios que variarán según cada jornada. La medida contempla cierres progresivos y totales, así como desvíos para determinadas rutas de transporte público.
16:04
- ¿QUÉ DÍAS SE APLICARÁN LOS CIERRES Y CUÁNTO DURARÁN?
- La MML ha programado restricciones para cinco fechas relacionadas con los recorridos de la procesión. Los horarios y lugares involucrados serán los siguientes:
- Sábado 3 de octubre: las medidas regirán desde las 12:00 m. hasta las 9:00 p. m. en el Cercado de Lima. Se cerrará completamente la calzada en las avenidas Tacna y Emancipación, además de los jirones Chancay y Conde de Superunda.
- Domingo 18 de octubre: las restricciones comenzarán a las 6:00 a. m. y se extenderán hasta las 4:00 a. m. del lunes. El cierre será progresivo y se realizará en el Cercado de Lima.
- Lunes 19 de octubre: desde las 6:00 a. m. hasta las 4:00 a. m. del día siguiente, se restringirá el tránsito en sectores del Cercado de Lima y La Victoria.
- Miércoles 28 de octubre: el horario será de 6:00 a. m. a 4:00 a. m. del jueves, con restricciones en zonas del Cercado de Lima y Breña.
- Domingo 1 de noviembre: el cierre se desarrollará entre las 11:30 a. m. y las 9:00 p. m. en el Cercado de Lima.
16:00
- ¿CÓMO CAMBIARÁ EL TRÁNSITO DURANTE LOS RECORRIDOS?
- Las restricciones no necesariamente permanecerán iguales durante toda la jornada. En varias de las fechas, la autoridad municipal aplicará cierres de manera progresiva, de acuerdo con el avance de la procesión, para permitir que las vías puedan volver a habilitarse una vez que hayan quedado libres.
15:59
- Durante estas jornadas, inspectores municipales estarán distribuidos en las zonas intervenidas para orientar a quienes circulen por el lugar y ayudar a mantener el orden. Estas acciones se desarrollarán junto con la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras instituciones.
15:46
- Además, los planes de desvío podrán ser ajustados si un informe técnico determina que es necesario realizar cambios para mejorar el tránsito de vehículos y peatones.
15:46
- ¿QUÉ SERVICIOS DE TRANSPORTE TENDRÁN DESVÍOS?
- En el primer recorrido, programado para el sábado 3 de octubre, se modificarán las rutas de los corredores complementarios 301, 303, 305 y 336, así como del servicio 412 . El transporte público regular que utiliza las vías afectadas también deberá circular por recorridos alternativos.
15:44
- Ante estas modificaciones, la Municipalidad de Lima aconseja revisar el desplazamiento antes de salir y evitar las zonas donde se desarrollará la procesión durante las horas de cierre. Asimismo, los conductores y peatones deberán atender las indicaciones de los inspectores y de la PNP.
15:40
- Lima inicia su tradicional mes morado
- El retorno de las procesiones marca, una vez más, el inicio de uno de los periodos de mayor movimiento religioso en Lima. Durante octubre, el color morado vuelve a ocupar un lugar destacado en distintos puntos de la ciudad y miles de personas se congregan alrededor de una tradición que forma parte de la identidad cultural y religiosa de la capital.
15:39
- La primera jornada del 3 de octubre será apenas el comienzo de un calendario compuesto por cinco salidas procesionales. Mientras los fieles se preparan para acompañar al Señor de los Milagros, quienes necesiten atravesar el Centro Histórico deberán considerar las restricciones temporales y organizar sus desplazamientos tomando en cuenta el avance de las andas.
15:36
Este sábado 3 de octubre, inicia el primer recorrido del Señor de Los Milagros y miles de fieles asistirán. Conoce en esta nota las rutas y desvíos de la procesión.
Este sábado 3 de octubre, inicia el primer recorrido del Señor de Los Milagros y miles de fieles asistirán. Conoce en esta nota las rutas y desvíos de la procesión.