Profesor acusado de acoso dijo que mantenía relación con alumna

Julio Alegría Cueto, ex profesor de la Universidad San Martín de Porres y del Instituto San Ignacio de Loyola, intervenido por la policía dentro de un hotel junto a una alumna de 19 años, fue trasladado a la Fiscalía. Ahí se realizará el pedido de prisión preventiva por los delitos que se le acusa.

Durante su traslado brindó unas breves declaraciones en donde negó las acusaciones y señaló que mantenía una relación con la joven.

El docente fue denunciado por coacción y tocamientos indebidos. En su testimonio a la policía, la joven indicó que Alegría le ponía notas bajas y que este le planteó subir sus calificaciones a cambio de mantener relaciones sexuales.

El jueves de la semana pasada, narró la estudiante, el profesor la subió a su vehículo y la llevó a un lugar alejado en donde le realizó tocamientos indebidos. No obstante, el último miércoles él la habría citado en San Isidro para entregar un trabajo.

La joven acudió a la cita pero previamente ya había dado aviso a la policía. Ellos le recomendaron ir con el docente para detenerlo infraganti. Así fue, Alegría llevó a la joven a un hotel de Lince en donde fue intervenido.

Hasta ayer se desempeñaba como docente universitario y, tras la denuncia, varias alumnas y ex alumnas han expuesto sus casos señalando presuntos actos de acoso.

Esta es la situación de Fatma Sleiman, cuando estudiaba en el año 2015. “Me generó miedo cuando él empezó a hacerse el gracioso conmigo, sobre todo. Que empezó a decirme ‘bebe’ y me agarraba la cintura”, dijo la joven que denunció estos hechos en el noticiero '90 Segundos'.

Lamentó no haber realizado la denuncia ante los representantes del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). “Yo, desgraciadamente, no me atreví. Por eso me culpo”, indicó y también contó que trataba de evitar al profesor.